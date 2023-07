I 5 villain più amati dei film Marvel

Nel vasto panorama dei supereroi Marvel, sono i villain a dare forma alle storie, a mettere alla prova gli eroi e a catalizzare l’attenzione del pubblico. Sono creature di tenebra e potere, spesso spinti da ambizioni malvagie, vendette personali o una semplice sete di dominio. Questi antagonisti incarnano il lato oscuro dell’Universo Marvel, portando con sé un fascino particolare e controverso. Dal geniale manipolatore al brutale tiranno cosmico, i villain Marvel hanno affascinato e spaventato i lettori dei fumetti e gli spettatori dei film per decenni. In questo articolo, esploreremo alcuni dei più iconici cattivi che popolano l’universo Marvel, svelando le loro origini, le loro motivazioni e le loro interazioni con i nostri eroi. Ecco quali sono – per noi – i migliori villain dei film Marvel.

Loki

Loki è uno dei personaggi più iconici e affascinanti dell’universo cinematografico Marvel, noto per la sua presenza in diversi film Marvel come Thor, Avengers e nella serie a lui dedicata: Loki. Interpretato magistralmente da Tom Hiddleston, Loki è un Dio dell’inganno e un membro della famiglia reale di Asgard. Fin dalla sua introduzione nel primo film di Thor, Loki ha dimostrato di essere un antagonista complesso e intrigante. Inizialmente invidioso del fratello maggiore Thor e desideroso di conquistare il trono di Asgard, Loki ha intrapreso un percorso oscuro e ingannevole, rendendo la sua sete di potere e la sua abilità di manipolare gli altri caratteristiche distintive del personaggio. Nel corso dei film successivi, Loki ha attraversato una trasformazione interessante. Da villain spietato, si è evoluto in un personaggio più ambiguo, in cui il confine tra bene e male diventa sfumato.

Zemo in Captain America

Zemo, interpretato da Daniel Brühl, è un personaggio chiave nel film “Captain America: Civil War” del Marvel Cinematic Universe. Sebbene non sia dotato di poteri sovrumani – come molti altri personaggi dei fumetti – Zemo si dimostra un avversario astuto e manipolatore. Nel contesto del film, Zemo ha un obiettivo ben preciso: distruggere gli Avengers da dentro, scatenando una lotta interna tra i membri della squadra. Parliamo di un uomo profondamente tormentato dalla perdita della sua famiglia, cerca vendetta contro gli eroi ritenendoli responsabili di quelle morti. La sua tattica principale è quella di manipolare i sentimenti e le debolezze dei membri degli Avengers. Non si tratta del solito antagonista intrigante perché basato sulla forza fisica o su poteri sovrumani, ma di un nemico che si basa sulla sua intelligenza e sulla sua abilità di manipolazione. Il suo personaggio si allontana dalla tipica figura del supercriminale, rappresentando invece un individuo comune motivato da un profondo dolore e da un’ossessione vendicativa.

Wanda

Wanda Maximoff, meglio conosciuta come Scarlet Witch, è un personaggio cruciale nell’Universo Cinematografico Marvel, tanto da aver avuto – come Loki – una serie interamente a lei dedicata. Risulta difficile classificare come cattiva o buona Wanda, che risulta invece essere un personaggio sfaccettato e indefinibile. Sebbene nata come una figura positiva, il dolore e la sofferenza – per la morte dei cari e poi di suo marito Visione – l’hanno resa folle, al punto di perdere il suo obbiettivo, i suoi ideali e la sua stessa morale. In entrambe le opere, “WandaVision” e “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”, Wanda viene esplorata come un personaggio complesso, tormentato dal dolore e alla ricerca della sua identità.

Hela: Thor

Nella lista dei più grandi cattivi dell’universo Marvel non potevamo non inserire Hela: sorella maggiore di Thor e sorella adottiva di Loki. Si tratta di uno dei più formidabili e spietati antagonisti nel mondo di Thor dell’Universo Cinematografico Marvel. Apparsa nel film “Thor: Ragnarok”, è la primogenita di Odino e la dea della morte di Asgard. Ci viene presentata come un’entità potente e malvagia, decisa a ripristinare il suo dominio su Asgard e conquistare gli altri mondi. La caratterizzazione di Hela è notevole anche per la sua relazione complessa con Thor e Loki. Essendo la loro sorella maggiore, Hela incarna la lotta per il potere e il conflitto familiare. La sua disperazione per essere stata esiliata e dimenticata da Odino per secoli si traduce in un’ira violenta e una sete di vendetta. A rendere ancor più peculiare questo personaggio è l’interpretazione di Cate Blanchett, la quale è riuscita a trasmettere tutto il rancore, la forza interiore e l’oscurità presente nel personaggio.

Mysterio – Spider-Man: Far from Home

A chiudere questa lista c’è Mysterio – interpretato da Jake Gyllenhaal – dal film “Spider-Man: Far from Home”. Nel contesto del film, Mysterio si presenta come un supereroe proveniente da un’altra dimensione, inviato per combattere creature chiamate Elementali che minacciano la Terra. Grazie alle sue abilità di illusione e inganno, Mysterio si guadagna rapidamente la fiducia di Peter Parker, alias Spider-Man, e diventa un mentore per lui. Il suo personaggio è affascinante perché sfida le aspettative del pubblico e del protagonista stesso. Inizialmente, sembra un alleato leale e un nuovo eroe di cui Spider-Man può fidarsi. Tuttavia, alla fine si scopre essere un abile illusionista e un manipolatore, desideroso di vendicarsi di Tony Stark e ottenere il controllo della tecnologia di Stark.