L’attesa è alle stelle per i fan del Marvel Cinematic Universe mentre si avvicina l’uscita di “Daredevil: Born Again”, la nuova serie TV in arrivo su Disney+ che vedrà il ritorno del carismatico Charlie Cox nel ruolo di Daredevil, l’eroe cieco di Hell’s Kitchen. Dopo il successo delle tre stagioni di “Marvel’s Daredevil” su Netflix e le sue apparizioni cameo nei titoli MCU successivi, questa serie stand-alone promette di esplorare nuove avventure e sfide per il nostro amato vigilante.

Il Ritorno di Charlie Cox nei Panni di Daredevil

Charlie Cox, già noto per la sua interpretazione impeccabile di Matt Murdock, è pronto a rivestire i panni dell’avvocato in tuta rossa una volta di più. Dopo il suo coinvolgimento nelle serie “Marvel’s Defenders” e le apparizioni in film come “Spider-Man: No Way Home”, Cox è pronto a stupire il pubblico con nuove sfide e avventure nel MCU.

Kingpin: La Nemesi Impavida

Daredevil ha sempre trovato un nemico formidabile nel temibile Kingpin, interpretato magistralmente da Vincent D’Onofrio. Dopo aver impressionato il pubblico con la sua interpretazione nella serie TV “Occhio di Falco”, D’Onofrio è pronto a tornare nei panni di Wilson Fisk, portando con sé una dose di malvagità e ingegno criminale.

Il Punitore: Vendetta nel MCU

Jon Bernthal ha conquistato i fan con la sua interpretazione avvincente di Frank Castle, meglio conosciuto come il Punitore. Dopo le sue apparizioni nelle serie “Marvel’s Daredevil” e lo spin-off “The Punisher”, Bernthal farà finalmente il suo ingresso ufficiale nel MCU durante gli eventi di “Daredevil: Born Again”, promettendo vendetta e azione senza compromessi.

Vanessa Fisk: L’Altro Lato della Medaglia

La moglie di Kingpin, Vanessa Fisk, avrà un ruolo chiave nella trama di “Daredevil: Born Again”, questa volta interpretata da Sandrine Holt. Mentre i fan si sono affezionati alla precedente interpretazione di Ayelet Zurer nei panni del personaggio nelle serie Netflix, Holt promette di portare nuova vita e profondità a questa figura complessa.

Oltre alle icone già confermate, la serie presenta una serie di nuovi talenti pronti a unirsi al cast. Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan e Harris Yulin porteranno nuovi personaggi nella serie, anche se i loro ruoli esatti rimangono avvolti nel mistero. Rumors suggeriscono che Levieva potrebbe interpretare un nuovo interesse amoroso per Matt Murdock, mentre Gandolfini potrebbe interpretare il figlio di Kingpin, ma solo il tempo dirà quale sarà il loro impatto sulla storia.