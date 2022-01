Daniel Radcliffe nei panni di “Weird Al” Yankovic in un film biografico

Daniel Radcliffe interpreterà il musicista vincitore del Grammy, “Weird Al” Yankovic nel film originale di Roku, “Weird: The Al Yankovic Story”. Il film è il primo film biografico originale di Roku, disponibile in streaming esclusivamente su The Roku Channel. Il progetto è prodotto da Funny Or Die e Tango. Yankovic ha scritto la sceneggiatura con Eric Appel, che dirigerà il progetto.

“Weird: The Al Yankovic Story” con Daniel Radcliffe

“Weird: The Al Yankovic Story” è un film biografico che non trattiene nulla, esplora ogni aspetto della vita di Yankovic, dalla sua fulminea ascesa alla fama, con i primi successi come “Eat It” e “Like a Surgeon”, alle sue torride relazioni amorose con le celebrità, senza omettere il suo stile di vita notoriamente depravato. La pellicola porta il pubblico in un viaggio davvero incredibile attraverso la vita e la carriera di Yankovic, da bambino prodigio, alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi.

Quando il mio ultimo film UHF, è uscito nel 1989, ho fatto un voto solenne ai miei fan che avrei pubblicato un film importante ogni 33 anni, come un orologio. Sono molto felice di dire che siamo nei tempi previsti.

Questo è quanto ha dichiarato Yankovic, che aggiunge:

E sono assolutamente entusiasta che Daniel Radcliffe mi interpreterà nel film. Non ho alcun dubbio che questo sia il ruolo per cui le generazioni future lo ricorderanno.

Colin Davis, l’Head of Original Scripted Programming di Roku, ha aggiunto:

Non ci sono abbastanza film biografici su musicisti famosi, e noi siamo entusiasti di far luce sulla storia incredibilmente vera di Weird Al. Sarà una combinazione di talento, creatività e amicizia, che si uniscono per creare qualcosa di veramente divertente e non potremmo essere più orgogliosi di chiamare questo film un Roku Original.

“Weird Al” Yankovic è l’artista di parodie comiche più venduto di tutti i tempi, cinque volte vincitore di un Grammy. L’uscita di “Mandatory Fun” nel 2014, è stato il primo album comico nella storia a debuttare nella classifica Top 200 di Billboard. La riprese prenderanno il via a Los Angeles all’inizio di febbraio.

