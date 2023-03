Dalla Sirenetta alla Terra delle Donne: la Sardegna diventa una delle location più utilizzate per i film in uscita

La Sardegna è diventata una delle location più richieste nelle produzioni internazionali. Come potrete constatare presto nelle sale cinematografiche, l’isola è stata scelta per girare molte scene di film che usciranno nei prossimi mesi a partire dalla Sirenetta. Questo le fa sicuramente guadagnare l’appellativo di ”isola del cinema” facendole guadagnare un posto importante.

Tra i film più importanti che usciranno a breve c’è sicuramente la Sirenetta che è anche uno dei più attesi. L’uscita dell’adattamento live action del grande classico Disney uscirà nelle sale il prossimo 24 Maggio e sarà diretto da Rob Marshall. A ricoprire i panni della sirenetta sarà Halle Bailey mentre il principe di cui si innamorerà, Erica, verrà interpretato da Jonah Hauer-King. Ursula, uno dei villain più conosciuto nel panorama Disney, verrà interpretata da Melissa McCarthy.

Durante la notte degli Oscar, qualche giorno fa, è stato trasmesso un trailer in cui si potevano visibilmente notare le coste della Sardegna. L’isola ha infatti ospitato le riprese due anni fa nei luoghi di Castelsardo, Santa Teresa, Aglientu e Golfo Aranci. Luoghi dalla bellezza sorprendente che sembrano usciti da una vera e propria favola Disney. Ma i film ambientati nella bellissima isola non sono finiti qui.

Proprio alla Maddalena è stato girato ultimamente il nuovo film del regista, e attore, francese Dany Boon. Si tratterà di una commedia dal titolo ”La vie pour de vrai”. In Francia il film uscirà nelle sale il 19 Aprile, per l’uscita in Italia non si hanno ancora notizie per la distribuzione.

Oltre ad essere protagonista in queste opere estere, la Sardegna è protagonista anche nei lavori di autori sardi. Due opere che debutteranno quest’anno al Bifest che sono: ”la terra delle donne”, girato in varie zone dell’isola e diretto dalla pugliese Marisa Vallone e ”Tutti i cani muoiono soli’‘ diretto da Paolo Pisanu.

