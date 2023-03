La Sirenetta, il trailer del live action debutterà durante la notte degli Oscar. Il film è molto atteso dai tanti fan del cartone animato con Ariel come protagonista. Nel corso di questi mesi il film è stato protagonista di alcune polemiche. Nonostante ciò, il cammino del live action prosegue a gonfie vele, considerando che Disney ha deciso di presentare il trailer ufficiale proprio nella notte più importante per il cinema mondiale.

Il film avrà come protagonista l’attrice Halle Bailey, che vestirà i panni di Ariel. Dalle informazioni in nostro possesso, il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il prossimo maggio. Nonostante l’hype generato dalla sua presentazione, Disney ha deciso di non rilasciare altri dettagli di trama o informazioni. Alcuni giorni fa in compenso, abbiamo avuto la possibilità di vedere un breve teaser de La Sirenetta, grazie al quale hanno presentato per la prima volta il personaggio di Ursula, interpretata da Melissa McCarthy.

Le polemiche di cui parlavamo ad inizio articolo, riguardavano soprattutto gli insulti razzisti ricevuti dalla protagonista, Halle Bailey. Alcune persone hanno infatti criticato aspramente la scelta di scegliere l’attrice, a causa del suo colore della pelle. Fortunatamente, la maggior parte dei fan hanno sostenuto Bailey fin dal principio, ritenendo che il colore della pelle fosse una questione del tutto irrilevante. Questo il commento dell’attrice riguardo la vicenda:

“Ho piano per tutte e due le notti successive” ha dichiarato. “In quanto persona nera, mi aspettavo soltanto delle critiche, al punto che ormai ero diventata così insensibile da non sconvolgermi più di tanto. Quando è uscito il trailer mi trovavo al D23 Expo, e la felicità è stata pressoché istantanea. Nessuna negatività, tutte le reazioni online mi hanno fatto sentire davvero grada per dove sono arrivata. In questo momento non potrei essere più entusiasta” ha concluso.“

Check out the new poster for Disney's #TheLittleMermaid and see the official trailer debut during the #Oscars this Sunday on ABC! pic.twitter.com/uAJbtBp6Yg — The Little Mermaid (@LittleMermaid) March 8, 2023

Insieme all’annuncio del trailer che verrà proiettato durante la notte degli Oscar, l’account ufficiale del film ha pubblicato un nuovo poster. In attesa dell’uscita programmata per la fine di maggio, non ci resta che attendere la proiezione del trailer per tuffarci di nuovo “in fondo al mare”.