Cuori 2: trama e cast della fiction Rai e quando va in onda

Cuori 2 è la attesissima seconda stagione della fiction Rai, trasmessa nel 2021.

La storia è ambientata verso la fine degli anni ’60, e si sviluppa all’interno de Le Molinette di Torino, soffermandosi sugli inizi delle innovazioni mediche riguardanti i trapianti di cuore e la creazione di organi artificiali nel campo della cardiochirurgia. In particolare, la storia si concentra sulle vite dei personaggi principali, mentre i loro sogni ed ambizioni lavorative si intrecciano con la vita privata e le relazioni sentimentali.

Scopriamo quando va in onda e il cast che la compone.

Cuori 2: quando va in onda

Cuori 2 andrà in onda a partire da domenica 24 settembre 2023, ancora trasmessa da Rai 1 dalle 21.30 circa. Gli episodi previsti saranno dodici, che verranno trasmessi nell’arco di sei prime serate. Rispetto alla prima stagione, sono previsti quattro episodi in meno. Sarà possibile recuperare le puntate perse o seguire Cuori 2 in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La seconda stagione della serie si svolge nell’ottobre del 1968. L’annuncio della gravidanza di Karen ha segnato una svolta inaspettata, creando una rottura tra Alberto e Delia, i cui destini resteranno imbrigliati nel corso delle nuove puntate della stagione. L’uomo sarà alle prese con il nuovo ruolo di padre per il piccolo Carlo, ma dovrà fare i conti anche con il suo problema cardiaco. Nel mentre, Delia si troverà ad affrontare una situazione altrettanto commovente: la cura e la protezione della neonata Anna, che è rimasta orfana a causa della morte della madre durante il parto.

Cuori 2: il cast e i personaggi

Il cast di interpreti e personaggi che andrà a comporre la seconda stagione della fiction Cuori vede l’ingresso di due new entry, ovvero Alessandro Tersigni nei panni dell’ispettore Giraudo e Paolo Conticini. Confermati nel loro ruolo gli altri membri del cast principale che leggiamo nell’elenco di seguito:

Daniele Pecci (Cesare Corvara)

Matteo Martari (Alberto Ferraris)

Pilar Fogliati (Delia Brunello)

Andrea Gherpelli (Enrico Mosca)

Marco Bonini (Ferruccio Bonomo)

Neva Leoni (Serenella Rinaldi)

Bianca Panconi (Virginia Corvara)

Carola Stagnaro (Suor Fiorenza Bertoni)

Carmine Buschini (Fausto Alfieri)

Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris)

Chiara Degani (Beatrice Dattilo)

Simona Nasi (Elvira De Bellis)

Davide Paganini (Bino Mazzini)

Roberto Accornero (Ferdinando Maugeri)

Paolo Romano (Carlo Dattilo)

Laura Adriani (Eva Pellegrini)

Gaia Messerklinger (Agata Vezzani)

Claudia Nicolazzo (Rosa Paluan)