Claudio Amendola porta la cucina romana a Milano: apertura di Cascina Romana

Claudio Amendola, noto attore romano, ha sempre manifestato una forte passione per la cucina, che ha deciso di trasformare in realtà imprenditoriale. Dopo aver aperto due ristoranti nel Lazio, Amendola ha recentemente inaugurato un nuovo locale a Milano, portando con sé i sapori autentici della tradizione culinaria romana. Questo articolo esplora la sua avventura gastronomica, i dettagli del nuovo ristorante e le offerte culinarie disponibili.

La passione di Claudio Amendola per la cucina

Claudio Amendola non è solo un attore di successo, ma anche un appassionato di gastronomia. La sua avventura nel mondo della ristorazione è iniziata nel 1990 con l’apertura del suo primo ristorante a Roma. Dieci anni dopo, nel 2010, ha inaugurato l’Osteria del Parco a Valmontone, consolidando la sua presenza nel settore. Tuttavia, il vero punto di svolta è arrivato nel novembre 2022 con l’apertura di Frezza, un ristorante che celebra la cucina “de coccio”, caratterizzata da piatti rustici e tradizionali.

La nuova sfida di Amendola è rappresentata da Cascina Romana, un ristorante che ha aperto le sue porte a Milano il 10 aprile 2025. Situato nel vivace quartiere di Porta Venezia, il locale si propone di offrire un’esperienza gastronomica che unisce la tradizione romana con un tocco moderno. La scelta di Milano come nuova sede non è casuale; la città è conosciuta per la sua vivace scena culinaria e Amendola intende portare un pezzo di Roma nel capoluogo lombardo.

Dettagli sul ristorante Cascina Romana

Cascina Romana è un progetto ambizioso che ospita due ristoranti distinti, ciascuno con una propria proposta gastronomica. Da Li Somari, il menù è curato dallo chef Adriano Baldassarre, che trae ispirazione dalle trattorie degli anni ’60, offrendo piatti raffinati e creativi. Dall’altra parte, il ristorante Frezza mantiene la sua identità originale, proponendo un’atmosfera conviviale e accogliente, tipica della tradizione romana.

Il locale è stato progettato per essere un luogo di incontro e socializzazione, dove gli ospiti possono gustare piatti tipici della cucina romana, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Amendola ha collaborato con Andrea La Caita, un esperto del settore food, per realizzare un progetto che riflette la sua passione per la cucina autentica e il convivio romano. L’obiettivo è creare un ambiente caldo e accogliente, dove gli avventori possano divertirsi, mangiare e bere in compagnia.

Offerte culinarie e prezzi

Cascina Romana offre un menù variegato che soddisfa diversi palati e budget. Da Li Somari, gli antipasti variano da 14 a 26 euro, mentre i primi piatti si collocano tra i 17 e i 26 euro. I piatti principali, invece, hanno un costo che va dai 23 ai 38 euro. Per chi desidera un’esperienza gastronomica completa, sono disponibili due menù degustazione: “La magnata fori porta” a 65 euro e “Chef Adriano Baldassare Pillole di Tributo al Lazio” a 75 euro.

Nel ristorante Frezza, i prezzi sono più accessibili, con pizze e focacce che costano tra i 7 e i 17 euro. Gli antipasti variano da 7 a 19 euro, mentre i primi piatti tradizionali sono offerti a 16 euro. I piatti della cucina “de coccio” si possono gustare a partire da 15 euro, fino a un massimo di 23 euro. Questa varietà di opzioni rende Cascina Romana un luogo ideale per chi desidera assaporare la cucina romana in un ambiente accogliente e conviviale.

Ultimo aggiornamento: sabato 19 aprile 2025, 16:14.

