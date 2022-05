Accadono cose strane anche a Roma in occasione della prossima uscita su Netflix di “Stranger Things 4” di cui potete leggere la nostra recensione qui. La simpatica e brava attrice Claudia Gerini si è trasformata infatti in Jessica di “Viaggio di Nozze” per esprimere un’insolita richiesta.

Claudia Gerini aka Jessica ama “Stranger Things”

In occasione del lancio da parte di Netflix della prossima uscita di “Stranger Things 4 – Volume 1”, disponibile sulla piattaforma streaming dal prossimo 27 maggio, Claudia Gerini nei panni di Jessica di “Viaggi di Nozze”, sembra avere un’insolita richiesta per quel che concerne il luogo in cui vuole festeggiare il suo 25° anniversario di matrimonio.

Ma facciamo un passo indietro, esattamente allo scorso 6 maggio, quando, in occasione dell’apertura dell’ufficio italiano di Netflix a Roma è stato inaugurato il Marquee dello streamer. Si tratta di una speciale affissione permanente posizionata nella suggestiva cornice di Piazza di Fontana di Trevi, che verrà utilizzata di volta in volta per dare dei messaggi al suo pubblico.

La richiesta di Jessica a Ivano

Per il debutto di “Stranger Things 4 – Volume 1″, si è fatta una scelta davvero inaspettata e insolita: coinvolgere con un messaggio ironico la nostra Claudia Gerini.

‘O famo Stranger” è infatti la frase che chi si troverà in piazza Fontana di Trevi a Roma questa settimana, e fino al 7 giugno, potrà vedere sul Marquee di Netflix.

Il Marquee che in qualche modo riporta alla mente il cinema anni Settanta, ha un pannello retroilluminato e con l’utilizzo di lettere può comunicare semplici messaggi. Ovvio che prossimamente vedremo impressi contenuti sul Marquee relativi alle novità del mondo Netflix.

Gli appuntamenti per “Stranger Things 4” sono dunque due: il 27 maggio, giorno in cui sarà rilasciato il Volume 1, dal primo al settimo epsisodio, e il 1 luglio, data di disponibilità del Volume 2, che comprende gli ultimi due episodi di stagione.

Roberta Rosella

26/06/2022