Cinque film da scoprire su RaiPlay: titoli meno noti ma imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La piattaforma RaiPlay offre una vasta selezione di film, molti dei quali non ricevono l’attenzione che meritano. Se siete in cerca di opere cinematografiche meno conosciute ma di grande valore, ecco cinque titoli che potrebbero arricchire le vostre serate. Questi film, disponibili gratuitamente, spaziano tra generi e stili diversi, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento.

L’odore della notte: un viaggio nella Roma degli anni ’80

“L’odore della notte”, diretto da Claudio Caligari nel 1998, è un film che immerge lo spettatore nella Roma dei primi anni ’80. La trama ruota attorno a Remo Guerra, interpretato da Valerio Mastandrea, un giovane poliziotto che, insieme alla sua banda, utilizza metodi violenti e intimidatori per estorcere denaro ai benestanti della capitale. Questo film non solo racconta una storia di illegalità e ribellione, ma offre anche una critica sociale profonda, mettendo in luce le contraddizioni di un’epoca segnata da tensioni politiche e sociali. Caligari riesce a catturare l’atmosfera di un periodo storico complesso, rendendo il film un’opera significativa per comprendere le dinamiche della società italiana di quel tempo.

Paterson: la bellezza della quotidianità

“Paterson”, diretto da Jim Jarmusch nel 2016, è un film che celebra la bellezza della vita quotidiana. Protagonista è Adam Driver, che interpreta un autista di autobus nel New Jersey. La narrazione si sviluppa attorno alla routine di Paterson, un uomo che trova poesia nei piccoli gesti e nelle esperienze quotidiane. Ogni giorno, Paterson scrive versi in un quaderno, riflettendo sulla sua vita e sulle persone che incontra. Jarmusch riesce a trasmettere un messaggio potente: la bellezza può trovarsi anche nei momenti più semplici. Questo film è un invito a osservare il mondo con occhi diversi, apprezzando le piccole gioie che spesso passano inosservate.

I predatori: un’opera provocatoria

“I predatori”, esordio alla regia di Pietro Castellitto del 2020, è un film che si distingue per il suo approccio anticonformista e anarchico. La storia segue un giovane, interpretato dallo stesso Castellitto, figlio di un medico benestante, che progetta di far esplodere la tomba di Nietzsche. Questo film affronta temi di ribellione e ricerca di identità, mettendo in discussione le convenzioni sociali e le aspettative familiari. Con un mix di ironia e provocazione, Castellitto offre uno sguardo critico sulla società contemporanea, rendendo “I predatori” un’opera da non perdere per chi ama il cinema che sfida le norme.

Flee: un documentario animato toccante

“Flee”, diretto da Jonas Poher Rasmussen nel 2021, è un film che combina documentario e animazione in modo innovativo. Racconta la storia di Amin, un rifugiato afghano che, per la prima volta, condivide la sua esperienza di fuga verso la Danimarca con il regista. La narrazione è intensa e coinvolgente, poiché Amin rivela le difficoltà e le paure vissute durante il suo viaggio. “Flee” non è solo un racconto personale, ma anche una riflessione sulle crisi dei rifugiati e sull’importanza della memoria e dell’identità. Questo film rappresenta un esempio di come l’animazione possa essere utilizzata per affrontare temi complessi e profondi.

Ariaferma: un gioiello del cinema italiano

“Ariaferma”, diretto da Leonardo Di Costanzo nel 2021, è un film che esplora la vita all’interno di un carcere in via di chiusura. A causa di un disguido burocratico, gli ultimi detenuti devono attendere il trasferimento, condividendo lo spazio con un gruppo di guardie. La pellicola affronta temi di umanità, solitudine e la complessità delle relazioni tra detenuti e guardie. Con uno stile sobrio e una narrazione intensa, Di Costanzo riesce a creare un’atmosfera di tensione e introspezione, rendendo “Ariaferma” un’opera significativa nel panorama del cinema italiano contemporaneo.

Questi cinque film, disponibili su RaiPlay, offrono un’ottima opportunità per scoprire opere meno conosciute ma di grande valore artistico e culturale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!