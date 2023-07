Christopher Briney rivela la scena più stressante di “The Summer i turned pretty 2”

Le riprese della seconda stagione di The summer i turned pretty, da noi nota con il titolo “L’estate nei tuoi occhi” sono state parecchio complicate per Christopher Briney.

L’attore, che nel TV teen drama prodotto da Prime Video interpreta il ruolo di Conrad Fisher, ha infatti affrontato una serie di scene emotivamente difficili nella seconda stagione.

Ma quale è stata la più stressante, di questa seconda stagione, lo ha rivelato l’attore in prima persona in una intervista.

The summer i turned pretty 2, le rivelazioni dell’attore

Lo scorso 14 luglio sono apparsii nel catalogo Amazon le prime tre puntate della nuova stagione di L’estate nei tuoi occhi.

All’interno degli episodi in questione ci sono stati dei momenti davvero delicati per Christopher Briney e, in particolare, una scena che l’ha alquanto “stressato“. Se però non hai ancora terminato la visione di queste prime puntate ti consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo se non vuoi imbatterti in spoiler non graditi.

Si tratta di un momento presente nel terzo episodio, nel quale durante un flashback dal funerale di Susannah, Conrad sale sul palco, afferra una chitarra ed esegue una piccola canzone dedicata alla sua defunta mamma.

“Questa scena mi ha stressato. Non volevo farla – ha ammesso Christopher Briney – No, non ho un passato da cantante. Non ce l’ho proprio, ed ero molto nervoso. Ma ne stavo parlando con Jenny (Han, la scrittrice dei romanzi e creatrice della serie, ndr) e con questo ragazzo, che mi ha aiutato a capire come suonare la chitarra, e stavamo parlando di quel momento, e volevo che fosse bello. Siccome non canto, credo che volessi cantare molto bene, poi mi sono detto: ‘Aspetta, ma perché Conrad dovrebbe cantare? Non è un ragazzo del coro. Sta solo cantando’“.

Secondo l’attore è uno dei momenti più commoventi della serie.

