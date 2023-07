L’estate nei tuoi occhi 2: scopri quando uscirà!

“L’estate nei tuoi occhi 2” è pronta a sbarcare su Prime Video. Se ti stai domandando quando sarà possibile immergersi nuovamente nelle avventure estive di Belly, la risposta è venerdì 14 luglio 2023. La stagione debutterà con tre episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana fino al gran finale, previsto per venerdì 18 agosto 2023.

La trama di “L’estate nei tuoi occhi 2”

Nella seconda stagione, Belly, la protagonista, si trova a fare i conti con una serie di cambiamenti. Un tempo, non vedeva l’ora di tornare a Cousins Beach, ma ora, tra le continue liti tra Conrad e Jeremiah per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, l’estate non sembra più la stessa.

Un visitatore inaspettato minaccia il futuro della casa di Susannah, spingendo Belly a riunire la banda e a decidere una volta per tutte dove risiede il suo cuore.

Dalle spiagge incontaminate alle feste notturne, passando per i romantici tramonti sul mare, “L’estate nei tuoi occhi 2” catturerà la tua attenzione con scenari mozzafiato e una colonna sonora coinvolgente. Le dinamiche familiari, le amicizie profonde e gli intrighi amorosi si intrecceranno in un intenso mix di passioni e segreti, creando una trama avvincente che ti terrà incollato allo schermo.

Programmazione su Prime Video

La seconda stagione di “L’estate nei tuoi occhi” sarà disponibile in Italia a partire dal 14 luglio 2023 su Prime Video.

Per accedere alla piattaforma streaming Prime Video è necessario un abbonamento ad Amazon Prime, che può essere mensile o annuale. Se non hai mai sottoscritto un abbonamento, hai diritto ad una prova gratuita di 30 giorni. Se sei uno studente universitario, la tua prova gratuita ha una durata di 90 giorni grazie a Prime Student.

“L’estate nei tuoi occhi 2”: Il trailer

Ti lasciamo qui il trailer ufficiale de “L’estate nei tuoi occhi 2“! Non perdere l’occasione di dare un’occhiata in anteprima a quello che ti aspetta nella nuova stagione di questa emozionante serie!