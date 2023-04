Chris Pratt legge le previsioni di flop per “Guardiani della Galassia” durante le riprese del terzo capitolo

Il terzo capitolo della saga “Guardiani della Galassia” si avvicina sempre di più, e l’attore Chris Pratt, che interpreta Peter Quill, ha recentemente rivelato di aver letto alcune recensioni negative durante l’ultimo giorno di riprese del film.

Pratt ha ammesso di aver salvato diverse recensioni del primo film della saga, in cui si prevedeva un insuccesso per la pellicola. Secondo gli articoli, il gruppo di personaggi era uno dei progetti meno conosciuti della Marvel, e quindi avrebbe avuto poche chance di successo al botteghino.

L’attore ha poi ricordato le pressioni che si vivevano sul set alla prima pellicola, e come queste preoccupazioni siano state totalmente smentite dal successo ottenuto. Pratt ha deciso quindi di leggere queste recensioni negative durante l’ultimo giorno di riprese del terzo capitolo, per celebrare il successo della saga e l’abilità del cast e della troupe nel portare avanti una serie di film di grande impatto visivo ed emozionale.

L’attore è stato uno dei principali sostenitori del regista James Gunn, che ha diretto tutti e tre i film della saga. Dopo il licenziamento di Gunn da parte della Disney nel 2018, Pratt e gli altri membri del cast hanno difeso il regista sui social media, chiedendo il suo reintegro.

Di cosa parlerà il terzo capitolo?

Il terzo capitolo della saga si concentrerà principalmente sulla storia di Rocket, il procione meccanico, il cui passato tormentato sarà al centro della trama. Quill dovrà guidare il gruppo in una missione per salvare la vita di Rocket, che rischia di segnare la fine dei Guardiani così come li conosciamo.

Importante è precisare che il terzo capitolo della saga rappresenterà l’addio dei Guardiani così come li conosciamo, e quindi sarà un momento importante per tutti i fan della saga. Nonostante i dubbi iniziali, la saga si è rivelata un successo incredibile e ha portato alla creazione di personaggi amati in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Guardiani della Galassia vol. 3: partita la produzione