Guardiani della Galassia vol. 3: partita la produzione

Il regista James Gunn ha annunciato ufficialmente l’avvio della produzione di “Guardiani della Galassia vol. 3”, attesissimo threequel (sequel del sequel) Marvel.

It’s been a strange & long & at times challenging journey to get here, but the obstacles along the way have only made this moment more blissful. Back on set with my Guardians family for the first day of shooting #gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz

— James Gunn (@JamesGunn) November 8, 2021