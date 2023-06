Che fine ha fatto lo spin off su Jon Snow de Il trono di spade? Ultimi aggiornamenti

Finito nel tunnel del dimenticatoio lo spin off de Il trono di spade dedicato a Jon Snow ha suscitato la paura di non essere più visto da parte dei fan che ancora si chiedono se la HBO darà luce al prodotto.

Ebbene, seguiamo gli ultimi aggiornamenti in merito alla vicenda per sapere che fine ha fatto lo spin off e se e quando sarà fatto.

Ultimi aggiornamenti sullo spin off

Dunque, la notizia dello sviluppo e realizzazione di una serie che avrebbe raccontato la vita di Jon dopo gli eventi del finale de Il trono di spade era trapelata lo scorso giugno del 2022 e poi è stata confermata per vie traverse sia dallo stesso attore che dallo scrittore dei romanzi della saga George R.R. Martin.

Però, poi, non se ne è parlato molto, anche perché nel frattempo ha debuttato il primo spin-off ufficiale, il prequel House of the Dragon, e la rete ne ha ordinato ufficialmente un altro intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight che si concentrerà sulle avventure di Ser Duncan l’Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen. Di recente è stata la presidente dei contenuti drammatici di HBO Francesca Orsi a parlare del progetto aggiornando i fan sullo stato dei lavori.

Leggi anche House of the Dragon: Quante stagioni ci saranno? Ecco la risposta da HBO

Le ultime rivelazioni sullo spin off de Il trono di spade

La presidente ha confermato che lo spin-off sequel, che dovrebbe intitolarsi provvisoriamente Snow, è ancora tra i progetti del franchise de il trono di spade che HBO sta considerando. Kit Harington, ha detto, è coinvolto sia come protagonista che produttore esecutivo. Tuttavia la potenziale serie si trova ancora nelle primissime fasi di sviluppo. Queste le dichiarazioni rilasciate a Deadline:

“Stiamo lavorando a fondo con gli sceneggiatori per dargli una forma così da renderlo adatto per il potenziale via libera, ma a questo punto, no, non è stata ancora presa nessuna decisione su se possa proseguire o meno“.

Queste le parole della presidente dei contenuti HBO, ora non resta che aspettare ulteriori sviluppi in merito.