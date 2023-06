House of the Dragon: Quante stagioni ci saranno? Ecco la risposta da HBO

La durata totale della serie “House of the Dragon” è ancora in discussione. Orsi ha rivelato che George e Ryan si incontreranno dopo lo sciopero degli sceneggiatori per discutere il futuro della serie. Inizialmente, l’incontro era previsto prima dello sciopero, con l’obiettivo di definire il percorso della serie. Orsi ha affermato: “Sono quattro stagioni? Non credo che saranno meno di quattro. Ma potrebbero essere di più. Vedremo.”

House of the Dragon: Prosegue la produzione della seconda stagione

Francesca Orsi, responsabile delle serie tv drama di HBO, ha rivelato che le riprese della seconda stagione di “House of the Dragon” stanno procedendo senza problemi.

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori, le otto sceneggiature firmate da Ryan sono già pronte, alimentando la fiducia nel progetto e nelle prospettive per la seconda stagione. Orsi ha espresso ottimismo, affermando che il pubblico sarà altrettanto, se non più, soddisfatto rispetto alla prima stagione.

Le aspettative per la terza stagione

Orsi ha anche toccato il tema della terza stagione sottolineando che le discussioni concrete inizieranno una volta terminato lo sciopero. Nonostante non sia stata ancora annunciata ufficialmente, l’attenzione è già rivolta alla terza stagione, con l’intenzione di accelerare il processo rispetto alla seconda stagione.

Il cast della seconda stagione

Il cast della seconda stagione di “House of the Dragon” include nomi noti come Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Alcuni membri del cast della prima stagione, tra cui Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham, torneranno anche nei nuovi episodi.

House of the Dragon: La prima stagione disponibile su Now

La prima stagione di “House of the Dragon” è attualmente disponibile su Now. Con l’anticipazione per le future stagioni che continua a crescere, i fan sono entusiasti di sapere che la serie avrà almeno quattro stagioni.