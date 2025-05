Damiano David si racconta: il suo primo album da solista e le paure che lo hanno accompagnato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Damiano David, il noto frontman dei Måneskin, ha deciso di aprirsi al pubblico con il suo primo album da solista, intitolato “Funny Little Fears”. Questo progetto musicale, in uscita il 16 maggio 2025, rappresenta un viaggio personale e artistico che affronta le paure e le emozioni che hanno caratterizzato la sua vita negli ultimi mesi. L’album, prodotto da Sony Music Italy/Epic Records, sarà disponibile in formato digitale e fisico, sia in CD che in vinile. In occasione della presentazione dell’album a Roma, Damiano ha condiviso la sua visione e le sue esperienze, rivelando un lato più intimo e vulnerabile di sé.

Un album che esplora emozioni profonde

“Funny Little Fears” è un’opera che si compone di quattordici tracce, ognuna delle quali rappresenta un capitolo del diario emotivo di Damiano. L’artista ha descritto il suo lavoro come una risposta a un percorso di crescita personale, in cui affronta temi come l’amore, la solitudine e la paura di non essere all’altezza. Durante la presentazione, Damiano ha spiegato come la musica sia stata per lui una forma di protezione, ma ha sentito il bisogno di superare questa barriera per mostrarsi in modo autentico. “Volevo mostrarmi in una maniera diversa e parlare di cose che non avevo ancora affrontato”, ha dichiarato, evidenziando il coraggio necessario per esporsi al giudizio altrui.

Il brano “Zombie Lady”, il nuovo singolo estratto dall’album, sarà disponibile in radio a partire dal 16 maggio. Questo pezzo è una citazione del celebre film di Tim Burton, che Damiano considera uno dei suoi preferiti. La scelta di un titolo così evocativo riflette la sua volontà di esprimere emozioni forti e complesse attraverso la musica.

Un incontro emozionante con i fan

La presentazione dell’album a Roma ha attirato numerosi fan, che si sono radunati sotto il sole cocente del primo pomeriggio, muniti di ombrelli per ripararsi. Nonostante la sua carriera internazionale, Damiano si è mostrato visibilmente emozionato, come se fosse alla sua prima apparizione. Questo evento ha rappresentato un momento significativo non solo per lui, ma anche per i suoi sostenitori, che hanno potuto assistere a un’esperienza unica e intima.

“Le paure sono state un grosso blocco della mia vita e mi sono vergognato a lungo”, ha confessato Damiano, riflettendo su come queste emozioni lo abbiano portato a isolarsi. Oggi, grazie al suo nuovo album, si sente in grado di affrontare il suo passato con un sorriso. Questo cambiamento di prospettiva è un segno del suo percorso di crescita e della sua volontà di condividere la propria vulnerabilità con il mondo.

La nuova direzione musicale di Damiano David

Con “Funny Little Fears”, Damiano David esplora sonorità diverse rispetto a quelle dei Måneskin, abbracciando un approccio più pop e romantico. Questo cambiamento riflette non solo la sua evoluzione artistica, ma anche la sua vita quotidiana a Los Angeles, città che ha scelto come base. Le influenze degli anni ’50 si intrecciano con il suo stile personale, creando un mix unico che caratterizza il suo nuovo lavoro.

La decisione di intraprendere una carriera da solista, mentre i Måneskin raggiungevano il successo globale, dimostra il coraggio e la determinazione di Damiano. La sua autenticità emerge chiaramente in questo progetto, dove riesce a coniugare la sua passione per la musica con la volontà di esplorare le proprie emozioni più profonde. Con “Funny Little Fears”, Damiano David non solo si racconta, ma invita anche i suoi ascoltatori a riflettere sulle proprie paure e vulnerabilità, creando un legame autentico con il pubblico.

