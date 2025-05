Riconoscimenti al merito: La sedicesima edizione del premio Guido Carli a Roma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Premio Guido Carli, giunto alla sua sedicesima edizione, ha celebrato l’eccellenza italiana in vari settori, dal cinema alla musica, passando per l’impegno sociale. La cerimonia si è svolta presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, un evento che ha riunito personalità di spicco e ha messo in luce figure coraggiose che si dedicano al supporto degli ultimi. Questo premio, intitolato alla memoria dello statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro, rappresenta un’importante occasione per riflettere sui valori di responsabilità e impegno civico.

La cerimonia di premiazione

L’evento è stato aperto da un saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, che ha inviato un videomessaggio. La cerimonia è stata condotta dalla giornalista Veronica Gentili e ha visto anche una performance musicale del cantautore Ermal Meta, che ha eseguito il brano “Vietato morire”, un inno contro i femminicidi. La presenza di 1.500 ospiti, tra cui top manager, imprenditori e personalità istituzionali, ha conferito all’evento un’atmosfera di grande rilevanza e partecipazione.

I premiati di quest’anno

Tra i premiati di quest’edizione spiccano nomi di grande prestigio. Frédéric Arnault, figlio di Bernard Arnault, fondatore di LVMH, ha ricevuto il primo Premio Internazionale Guido Carli per il suo nuovo ruolo come Amministratore delegato di Loro Piana. Roberto Bezzi, Presidente della Cooperativa agricola San Patrignano, è stato riconosciuto per il suo impegno nella comunità che ha supportato oltre 26.000 ragazzi. Altri premiati includono Eugenia Carfora, Dirigente scolastico dell’Istituto Francesco Morano di Caivano, che ha ricevuto il Premio all’inclusione attraverso il lavoro, e Gigi D’Alessio, insignito del Premio alla Carriera per i suoi trentamilioni di dischi venduti.

Gino Cecchettin, fondatore della Fondazione Giulia Cecchettin, ha ricevuto un Premio Speciale per il suo lavoro contro la violenza sulle donne. Anche il Direttore del TG1, Gian Marco Chiocci, e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello, sono stati tra i riconosciuti. La lista dei premiati riflette un ampio spettro di settori e impegni, dal mondo della cultura a quello dell’imprenditoria, fino all’assistenza sociale.

Messaggi di speranza e impegno

Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, ha sottolineato l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide sociali. Ha dichiarato che il Premio rappresenta un omaggio al merito etico, in linea con i valori di Guido Carli. Ha evidenziato la necessità di condividere idee e progetti, sottolineando che i risultati si ottengono solo attraverso la collaborazione. La Fondazione ha recentemente donato duecento volumi alla biblioteca di Caivano e ha reso noti i nomi delle aziende partner che offriranno tirocini ai ragazzi dell’Istituto Francesco Morano.

Il Ministro Piantedosi ha parlato del “modello Caivano”, evidenziando come la cultura e il lavoro possano combattere l’emarginazione. Ha affermato che la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per superare le barriere sociali. Anche il Vicepresidente Fitto ha messo in risalto l’importanza di storie ispiratrici, sottolineando il valore di chi sceglie di servire gli altri e di trasformare il dolore in forza.

La giuria e il futuro del premio

La selezione dei premiati è stata effettuata da una giuria di esperti composta da figure di spicco in vari settori, tra cui Nico Acampora, Fondatore di PizzAut, e Ornella Barra, COO di Walgreens Boots Alliance. Questa giuria ha il compito di identificare i candidati che meglio rappresentano i valori di impegno e responsabilità sociale, in linea con l’eredità di Guido Carli.

L’evento ha dimostrato come il Premio Guido Carli non sia solo un riconoscimento, ma un’importante piattaforma per promuovere l’eccellenza e l’impegno sociale in Italia. Con la partecipazione di personaggi influenti e la celebrazione di storie di successo, il premio continua a ispirare e a promuovere valori fondamentali per la società.

