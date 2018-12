Captain Marvel: ecco il trailer italiano con Brie Larson

È stato pubblicato da Walt Disney Studios Motion Pictures il nuovo trailer di “Captain Marvel“, il primo film dell’universo Marvel che ritrae una donna eroe come protagonista assoluta.

Captain Marvel: il trailer sulla vita della giovane eroina

Nella scorsa notte è stato pubblicato il nuovo trailer di “Captain Marvel”, una storia che ci riporta negli anni Venti, quando un giovanissimo Nick Fury (Samuel L Jackson) aveva ancora entrambi gli occhi, ed era alle prese con le minacce provocate da una forza aliena.

D’altra parte non è una novità che la Marvel Studios ci metta alla prova, riportandoci indietro nel tempo, come in questo caso. “Avengers Infinity War”, infatti, si era concluso con la scomparsa di alcuni dei Vendicatori. Nella scena dopo i titoli di coda del film, qualcuno era stata contattato dal sergente Fury, lasciando aperta l’ipotesi dell’entrata in scena di un nuovo personaggio per “Avengers 4”. In “Captain Marvel” si torna nel passato proprio per conoscere la storia della nuova arrivata in casa Marvel.

Captain Marvel: ecco il trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ZWIsvEf-BJE

Andrea Lopez

04/12/2018