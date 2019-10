Can You Keep a Secret? - Recensione: trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di Sophie Kinsella

Con “Can You Keep a Secret?” Elise Duràn porta sul grande schermo l’omonimo bestseller di Sophie Kinsella, scrittrice e giornalista britannica famosa per la saga di “I Love Shopping”, da cui è stato tratto un altro film, campione al botteghino.

Emma Corrigan lavora come assistente marketing per un'azienda di successo che vende bibite energetiche biologiche, quando il volo preso per tornare da un maldestro appuntamento di lavoro a Chicago rischia di precipitare per una forte turbolenza, presa dal panico e pensando di aver poco da vivere, racconta ogni dettaglio della sua vita al vicino di posto. Una volta a terra l’attenderanno non poche sorprese, che la porteranno a mettere in discussione se stessa e i suoi rapporti.

Can You Keep a Secret?: romanticismo e brio per questa commedia romantica

La Duràn attinge a piene mani dal testo letterario, discostandosene lo stretto necessario per dare al film il ritmo necessario.

Protagonista femminile Alexandra Daddario (nota al cinema soprattutto per la saga di “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” e “Baywatch”, ed in tv per “White Collar” e “True Detective”) che ben incarna la dolce ragazza della porta accanto, con un fidanzato noioso e una carriera da far decollare.

Il film scorre veloce e strappa più d’una risata, nonostante lo scontato cliché. Ben riusciti i personaggi di contorno, dal fidanzato alle coinquiline, ai colleghi di lavoro, e bravo Tyler Hoechlin nel vestire i panni di Jack, il protagonista maschile.

Sviluppata come la classica commedia americana sentimentale, la pellicola sa divertire con garbo, pur non presentando nessun elemento di novità. Perfetta con pop corn e coca cola.

Presentato con successo ad Alice nella città 2019, sezione parallela ed autonoma della Festa del Film di Roma, tra gli Eventi Speciali, “Can You Keep a Secret?” è stato accompagnato in sala dalla regista Duràn, dalla Daddario, nella doppia veste di attrice e produttrice, e dalla stessa Kinsella. Tre donne di successo che si sono spese in sala per incoraggiare le donne a conquistare il proprio posto al mondo.

Maria Grazia Bosu