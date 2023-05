Breakout: nuovo action movie per Arnold Schwarzenegger

Da ultime indiscrezioni il divo planetario, ex mister Olympia e maestro degli incassi ai botteghini degli action americani anni ’80 e ’90, Arnold Schwarzenegger tornerà in un film d’azione dal titolo Breakout.

Scopriamo qualcosa in più sul film che sarà diretto da Scott Waugh.

Breakout, di cosa si tratta

Breakout sarà ambientato in qualche Paese dell’Europa orientale, almeno stando alle prime indiscrezioni sul progetto, da lì partiranno le riprese nei prossimi mesi.

Alla regia del film è stato confermato Scott Waugh, già atteso nei cinema con il prossimo capitolo del franchising action I mercenari 4 che in Italia sarà in sala dal 21 settembre.

La sceneggiatura è invece a cura di Richard D’Ovidio – autore dello script insieme a Nicole D’Ovidio. Al momento non è stato invece rivelato nessun altro membro del cast. L’action movie sarà prodotto da Off the Pier Productions e dalla società Anton.

Leggi anche Arnold Schwarzenegger protagonista di una serie spy prodotta da Netflix

Schwarzenegger e il suo ritorno al cinema

L’attore austriaco, Arnold Schwarzenegger è lontano dalle scene filmiche dal 2019, quando ha preso parte a Terminator – Destino Oscuro.

Tuttavia, l’attore, di recente, ha però preso parte alla serie Netflix FUBAR – che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire da maggio 2023 – ed ha alcuni progetti in cantiere – Kung Fury 2 è attualmente in post-produzione, mentre i lavori su Triplets, sequel de I gemelli, piccolo Cult anni ’90 con Danny DeVito, sono stati interrotti in seguito alla morte di Ivan Reitman lo scorso anno.

Nei giorni scorsi, è stato inoltre rivelato il ritorno sulle scene di un’altra star degli action movie, Sylvester Stallone, che sarà protagonista della commedia targata Prime Video Never too old to die, ambientata in una casa di riposo.

Al momento Breakout non ha una data d’uscita, ma stando ai nomi coinvolti e al budget stanziato, debutterà quasi sicuramente al cinema. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.