Arnold Schwarzenegger protagonista di una serie spy prodotta da Netflix

L’ex governatore della California e attore Arnold Schwarzenegger ha iniziato una collaborazione con lo streamer Netflix per la realizzazione di una nuova e avvincente serie spy.

Arnold Schwarzenegger tornerà in tv con una spy story

Mentre Arnold Schwarzenegger esortava le persone a tornare al cinema durante una presentazione chiamata “The Big Screen Is Back”, l’iconico attore ha visto Netflix riprendere la sua imminente serie di spionaggio con il massimo dell’ironia. La notizia, in esclusiva, è stata riportata da Deadline.

Il progetto, ancora senza titolo, proviene da Skydance Television e Nick Santora di Quibi (The Fugitive, Most Dangerous Game), La serie è stata originariamente annunciata la scorsa estate e segna la prima incursione di Schwarzenegger in televisione.

David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost saranno i produttori esecutivi di Skydance. Questi hanno una relazione di lunga data con Schwarzenegger grazie a “Terminator Genisys” e “Terminator: Dark Fate”. Lo stesso attore sarà anche produttore esecutivo insieme alla creatrice e showrunner Santora, che ha sviluppato l’idea originale.

Indiscrezioni sulla trama della serie

Schwarzenegger e l’astro nascente Monica Barbaro, tra i protagonisti del sequel “Top Gun: Maverick” assieme a Tom Cruise, interpreteranno un duo padre-figlia. Scopriranno di aver lavorato segretamente come agenti della CIA per anni. Questo avrebbe portato ad una relazione affettiva basata sulla bugia. Anche se si conoscono a malapena, saranno costretti a collaborare come partner in questa serie ricca di azione.

Il dramma consisterà in episodi della durata di otto ore, ma intanto l’attore ha lasciato alcune dichiarazioni a riguardo: “I fan di tutto il mondo mi chiedono da anni una corsa sfrenata come questa, e ora finalmente la riceveranno grazie ai nostri fantastici partner di Skydance e Netflix. Sono più che entusiasta di iniziare a lavorare nello show con Nick, Monica e l’intero team “.

Francesca Reale

20/05/2021