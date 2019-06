Breaking Bad: novità sul film?

Il film su “Breaking Bad” avrà ancora Jesse Pinkman (Aaron Paul) come protagonista. Bryan Cranston sarà ancora nel cast? Questo mistero non è ancora stato svelato, l’attore ha confessato di non essere certo che ci sia un ruolo per lui, vista la sorte toccata al suo personaggio, ma che sarebbe stato disponibile a comparire se necessario. Walter White potrebbe riapparire in flashback o come allucinazione di Jesse… i suoi fans lo sperano.

Aaron Paul e Bryan Cranston: sui social un indizio

Su Twitter, le star di “Breaking Bad”, Aaron Paul e Bryan Cranston, in simultanea, ci hanno regalato la stessa foto: due asini con la scritta “Presto”.

Dove porterà questo indizio?

Per il momento Peter Gould, sceneggiatore di “Breaking Bad” e showrunner di “Better Call Saul”, ha reagito ai tweet scrivendo: “Non vedo l’ora”.

Il film – secondo le indiscrezioni – sarà scritto e diretto da Vince Gilligan con il supporto alla produzione di Mark Johnson e Melissa Bernstein.

Bryan Cranston in passato aveva confermato che ci sarebbe stato sicuramente un lungometraggio ispirato alla serie, senza svelare se Walter White sarebbe stato presente.

Sicuramente sarebbe importante per la star tornare a ricoprire il ruolo del personaggio che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Dopo il successo di “Breaking Bad”, serie andata in onda dal 2008 al 2013, Cranston ha partecipato a diversi lavori cinematografici, tra le ultime pellicole ricordiamo “Last Flag Flyng” (2017) di Richard Linklater con Steve Carrell e “Sempre amici” (2017), remake del francese “Quasi amici“.

Aaron Paul, d’altro canto, aveva accennato a un progetto prodotto da Netflix e scritto dal creatore della serie Vince Gilligan. Il film avrebbe preso le mosse dalla fuga di Jesse Pinkman, momento in cui si era conclusa la serie.

Tra le ultime partecipazioni per il cinema di Paul ricordiamo: “Una spia e mezzo” (2016) con protagonisti Dwayne Johnson e Kevin Hart, e il film girato in parte in Italia, “Welcome Home” (2018), accanto a Riccardo Scamarcio e Emily Ratajkowski.

Stefania Catalano

26/06/2019