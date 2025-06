Box office italia: Brad Pitt e la Formula 1 dominano il mercato cinematografico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama cinematografico italiano ha visto un cambiamento significativo nelle ultime settimane, con il debutto di nuove pellicole che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Dopo un inizio promettente, il reboot live-action di Dragon Trainer ha ceduto il passo a un film che ha fatto il suo ingresso trionfale: la pellicola con Brad Pitt, dedicata al mondo della Formula 1. Questo articolo esplora i dettagli delle ultime uscite al cinema e i loro risultati al botteghino.

Il trionfo di Brad Pitt e la Formula 1

Dopo due settimane di programmazione, il film con Brad Pitt ha conquistato il box office italiano, incassando 2 milioni di euro nel solo weekend. Di questi, 1,5 milioni sono stati raccolti in 462 sale, attirando 187.563 spettatori, secondo i dati forniti da Cinetel. La trama segue le avventure di un pilota di Formula 1 in pensione, interpretato da Pitt, che viene richiamato in pista per addestrare un giovane talento, interpretato da Damson Idris, e per salvare una squadra in difficoltà. Questo film ha saputo unire l’azione e la passione per le corse, riscuotendo un notevole successo tra gli appassionati di motori e non solo.

Dragon Trainer: un successo che continua

Nonostante il sorpasso di Brad Pitt, il reboot live-action di Dragon Trainer ha dimostrato di avere una forte attrattiva per il pubblico. La pellicola, che presenta attori in carne ed ossa, ha visto il ritorno di Gerard Butler nei panni di Stoick, il capo del villaggio vichingo. I giovani attori Mason Thames e Nico Parker hanno contribuito al successo del film, che ha incassato ulteriori 782.000 euro, portando il totale a ben sette milioni di euro in tre settimane. Questo dimostra che il franchise di Dragon Trainer continua a essere molto amato, riuscendo a mantenere l’interesse anche con una nuova interpretazione.

Elio: la nuova avventura Pixar

Al terzo posto della classifica troviamo Elio, l’ultima pellicola d’animazione della Pixar. Nonostante le recensioni positive, il film non ha raggiunto l’appeal sperato, incassando 388.000 euro e portando il totale a 1,3 milioni in due settimane. La storia segue un ragazzino che, scambiato per un ambasciatore intergalattico, entra in contatto con alieni. A livello globale, il film ha superato i 72 milioni di euro, ma sembra faticare a decollare nei vari mercati. La Pixar, nota per i suoi successi, si trova quindi di fronte a una sfida con questa nuova proposta.

28 anni dopo: un ritorno deludente

Il film 28 Anni Dopo, diretto da Danny Boyle, ha visto un calo negli incassi, nonostante l’attenzione riservata al suo ritorno sul grande schermo. Con un cast che include Jodie Comer, Ralph Fiennes e Aaron Taylor-Johnson, il film ha incassato 269.000 euro, portando il totale a 1,1 milioni in due settimane. A livello globale, ha superato i 103 milioni di euro, ma la risposta del pubblico italiano è stata al di sotto delle aspettative. Questo potrebbe indicare una saturazione del genere zombie o una mancanza di interesse per il franchise.

Lilo & stitch: un successo duraturo

Chiude la Top 5 il reboot Disney di Lilo & Stitch, che continua a riscuotere un notevole successo. Dopo sei settimane di programmazione, il film ha incassato ulteriori 266.000 euro, portando il totale a 21,2 milioni. La storia dell’amicizia tra una bambina hawaiiana e un alieno blu ha dimostrato di avere un fascino duraturo, mantenendo il pubblico affezionato. Questo successo evidenzia l’abilità di Disney nel creare storie che risuonano con diverse generazioni di spettatori.

Il box office italiano continua a essere un riflesso delle preferenze del pubblico, con film che spaziano dall’animazione all’azione, dimostrando che la varietà è la chiave per attrarre un pubblico sempre più esigente.

