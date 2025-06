Charlize Theron si prepara a interpretare Circe nell’Odissea di Christopher Nolan

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Charlize Theron, attrice di fama internazionale, ha recentemente condiviso le sue emozioni riguardo al suo prossimo ruolo nella pellicola “The Odyssey” di Christopher Nolan. Nonostante la sua lunga carriera, ha rivelato di sentirsi un po’ intimidita dall’imminente impegno sul set, dove interpreterà la maga Circe. Nel frattempo, è disponibile su Netflix dal 2 luglio con il film “The Old Guard 2“, un sequel atteso da tempo.

L’arrivo di Charlize Theron in The Old Guard 2

Dal 2 luglio, gli abbonati a Netflix possono godere di “The Old Guard 2“, il seguito del popolare film action thriller sci-fi del 2020. In questa nuova avventura, Charlize Theron riprende il ruolo di Andy, la leader di un gruppo di mercenari immortali. La pellicola ha subito diversi rinvii prima di arrivare finalmente sulla piattaforma di streaming. Durante un’intervista sul red carpet, l’attrice ha parlato delle sue aspettative e delle sfide legate al suo prossimo progetto, “The Odyssey“.

Le emozioni di Charlize Theron per il ruolo di Circe

Le riprese di “The Odyssey” sono già in corso, con un’uscita prevista per luglio 2026. Questo film rappresenta un adattamento dell’epico poema di Omero, e Nolan ha scelto di mantenere un approccio tradizionale, limitando l’uso della CGI per preservare l’autenticità della storia di Ulisse. La scelta delle location nel Mediterraneo è stata curata con attenzione, includendo ricostruzioni fisiche e persino un Polifemo a grandezza naturale.

Charlize Theron ha espresso la sua preoccupazione per il fatto di unirsi al cast in un momento avanzato delle riprese. “Parto tra un paio di settimane. Non so come mi preparerò, ne parlerò con Chris e vedremo come andrà. Mi intimidisce parecchio, sarò l’ultima a presentarmi, sarò come la ragazzina che si è trasferita da un’altra città. Tutti sapranno cosa stanno facendo… e io no!” ha scherzato l’attrice, mostrando la sua vulnerabilità nonostante la sua esperienza nel settore.

Il cast stellare di The Odyssey

Il film “The Odyssey” vanta un cast di attori di alto profilo, tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Elliot Page, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, John Leguizamo e Benny Safdie. La presenza di Charlize Theron come Circe aggiunge ulteriore interesse al progetto, dato il suo talento e la sua versatilità. La sua interpretazione della maga, un personaggio complesso e affascinante, sarà sicuramente uno degli aspetti più attesi del film.

Con il suo impegno in “The Old Guard 2” e la preparazione per “The Odyssey“, Charlize Theron continua a dimostrare la sua capacità di affrontare ruoli diversificati, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e dei critici. La sua carriera, costellata di successi, si arricchisce ulteriormente con questa nuova sfida.

