Black Widow: le riprese del film si sono concluse un anno fa

Dopo la recente pubblicazione dei character poster dei personaggi, “Black Widow” arriverà a luglio nei cinema anche se le riprese del film si sono concluse un anno fa.

Black Widow: l’uscita ritardata a causa del COVID

In una diversa linea temporale, il film “Black Widow” sarebbe già stato distribuito nelle sale cinematografiche. Purtroppo, il film di Cate Shortland è stato uno dei tanti ritardi che i Marvel Studios hanno implementato a causa della pandemia globale. In una intervista rilasciata a Empire, la regista, parlando del veicolo di Scarlett Johansson, ha rivelato che “Black Widow” era pronto da un anno e nulla del montaggio, durante il periodo critico della pandemia, è stato toccato. Aspettavano solo di vederlo distribuito nelle sale.

I commenti del regista sollevano anche alcune domande, soprattutto dopo la fine di “The Falcon and the Winter Soldier”. Poco dopo che Julia Louis-Dreyfus ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nella serie Disney+, è stato rivelato che inizialmente avrebbe dovuto apparire in “Black Widow” ma le parole della Shortland sembrano suggerire che non sia così.

Julia Louis-Dreyfus il suo arrivo nel mondo Marvel

In effetti, il coinvolgimento dell’attrice è stato anticipato dal produttore di lunga data della Marvel Nate Moore: “È così talentuosa e puoi fare così tanto con lei“, aveva detto in precedenza Moore a Entertainment Weekly. “Di certo non è venuta da noi a dirci:” Sarò in un vostro film”. Mi ha detto: “Voglio far parte del Marvel Cinematic Universe”. E abbiamo detto: “Fantastico! ti facciamo entrare e scopriamo come usarti”.

Julia Louis-Dreyfus entra appunto nel mondo Marvel interpretando il personaggio di Val in “The Falcon and the Winter Soldier”. Sul suo ruolo il produttore Zoie Nagelhout ha detto: ” Eravamo tipo, dobbiamo portare qualcuno nel mondo di John Walker che lo sfida, che forse gli dia un barlume di speranza, ma la speranza è contaminata perché il suo personaggio è incentrato sulla ricerca di un’identità che è forse problematica. Non appena abbiamo individuato Val, il personaggio giusto per quel ruolo, Louis-Dreyfus è arrivata di conseguenza.”

“Black Widow” arriverà nei cinema e Disney+ il 9 luglio

Francesca Reale

12/05/2021