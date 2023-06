Biancaneve live action Disney: il cast è decisamente interessante

Disney sta lavorando su una nuova versione live action di Biancaneve, il primo classico d’animazione della Casa di Topolino. Il progetto è nelle mani del regista Marc Webb e del produttore Marc Platt.

Il film sarà un musical, con le canzoni curate dal duo Benj Pasek e Justin Paul, noti per le loro opere in “La La Land“, “The Greatest Showman” e “Dear Evan Hansen”. La trama del live action espanderà non solo la storia raccontata dal classico d’animazione, ma anche la parte musicale.

Il nuovo cast di Biancaneve il live – action

Il primo annuncio riguardante il cast del live action Disney su Biancaneve riguarda la protagonista. Per il ruolo è stata scelta Rachel Zegler, che a fine 2021 è approdata al cinema nei panni di Maria nel film musical “West Side Story“, diretto da Steven Spielberg.

Grazie a questa interpretazione, l’attrice è riuscita ad aggiudicarsi un Golden Globe come migliore attrice protagonista. In seguito, è stata annunciata la partecipazione di Gal Gadot, che vestirà i panni della Regina Cattiva. Un altro membro del cast è Andrew Burnap, che interpreterà un personaggio creato appositamente per questa nuova versione della storia.

Infine, Martin Klebba, noto per la sua partecipazione alla saga dei “Pirati dei Caraibi”, darà vita a Brontolo, uno dei sette nani della storia originale.

Questo cast promette di portare in vita la classica fiaba di Biancaneve in un modo del tutto nuovo e affascinante.

Quando uscirà il live action di Biancaneve?

Non è ancora stata rilasciata una data precisa per l’uscita del film al cinema. Tuttavia, sappiamo che la produzione è iniziata nel 2022 e che il film dovrebbe uscire nel 2024.

Dove sarà possibile vedere il film in streaming?

Una volta passato un certo periodo dall’uscita nelle sale, il film sarà disponibile sulla piattaforma Disney+. Questa piattaforma, lanciata negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi del mondo nel novembre 2019 e in Italia nel marzo 2020, offre un vasto catalogo di contenuti Disney, tra cui titoli storici e novità in esclusiva. Quindi, in futuro, sarà possibile trovare il live action di Biancaneve in streaming su Disney+.

Leggi anche:”Rachel Zegler ha ammesso di essere terrorizzata all’idea del live action di Biancaneve“