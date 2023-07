Biancaneve e i 7 nani: il live action Disney con i nani a grandezza variegata?

Continua l’operazione nostalgia in casa Disney, ma anche quella del melassoso politically correct sembra andare a braccetto col marketing. E Biancaneve e i 7 nani (si chiamerà davvero così?) non sfugge a questa regola: infatti i nani probabilmente non saranno tali ed una foto divenuta virale lo potrebbe dimostrare.

Vediamo nello specifico cosa è successo sul web.

Biancaneve, il live action senza i 7 nani

Forse dovrebbe essere uno solo il nano che farà parte della “compagnia” di Biancaneve, o forse nemmeno, si inseguono i rumors sulla questione.

Di base, sembrerebbe che il live action Disney su Biancaneve e i 7 nani sarebbe dovuto essere con creature magiche, realizzate in CGI, a sostituzione dei tradizionali nanetti, almeno stando alla scelta primaria.

Nelle ultime ore è invece circolata in rete una foto (forse provocatoria?) postata su Tweet, dal Daily Mail, in cui i 7 nani non sono propriamente tali, ma piuttosto appaiono come una compagnia, variegata, di cosplayer tra uomini donne, di varia statura e diverse etnie.

La foto è divenuta virale ed ha consegnato all’attualità l’ennesima polemica sulla cultura woke di questi tempi e dell’inutilità di rivisitare i classici in una salsa modaiola.

l’immagine che ha acceso Twitter

La Disney fa chiarezza sulla vicenda

A tal proposito, sul dubbio che fosse una semplice foto provocatoria, la stessa Disney ha fatto chiarezza.

La casa di Topolino, secondo alcune fonti avrebbe smentito che si trattasse di una foto dal set del nuovo film di Biancaneve, che sarà interpretata da Rachel Zagler, mentre il Daily ha insistito che si trattasse di una foto dal set.

Resta il dubbio sulla veridicità delle immagini o ancora che si tratti di altri personaggi della trama, casualmente proprio in sette, con un nano in testa.

Non resta che attendere altri ragguagli, altre curiosità e altre polemiche, prima dell’approdo dell’ennesimo polpettone “white washing” proposto da casa Disney da dare in pasto alle tendenze e alle ideologie modaiole per una nuova generazione da formare a pane e politicamente corretto (perlopiù, ipocrita).