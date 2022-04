Secondo quanto riportato da Deadline, Ben Affleck e Matt Damon tornano a lavorare insieme per un film che Affleck dirigerà per Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures.

Ben Affleck in un film sul mondo dello sport

Il film che Ben Affleck dirigerà e interpreterà affiancato da Matt Damon racconterà l’incredibile storia di Sonny Vaccaro (Matt Damon), un venditore di scarpe da ginnastica anticonformista, a capo di una fiorente azienda di scarpe da corsa chiamata Nike che scelse Michael Giordan come sponsor.

Affleck interpreterà il co-fondatore di Nike Phil Knight che fece di tutto per stringere l’accordo con Jordan a metà degli anni ’80, una cosa che all’epoca sembrava impossibile ma che in seguito si rivelò un sodalizio unico tra un marchio e un atleta, lanciando l’industria miliardaria delle sneaker.

Sonny, che era a capo dell’azienda al terzo posto nel suo settore, per ingaggiare Jordan cercò di entrare in contatto con le persone a lui più vicine: dai genitori dello sportivo, e in particolare dalla carismatica madre, fino agli ex allenatori, consulenti e amici.

Una sceneggiatura con una storia

Alex Convery ha scritto la sceneggiatura originale, intitolata “Air Jordan“, inserita nella Black List 2021 delle migliori sceneggiature non prodotte. Mandalay ha portato lo script al presidente di Skydance Sports Jon Weinbach, che poi si è assicurato i diritti sulla vita di Vaccarro. Affleck e Damon stanno riesaminando la sceneggiatura e produrranno.

Sebbene Affleck non abbia mai diretto Damon, la coppia ha scritto e recitato insieme nel film “Will Hunting – Genio ribelle” di Gus Van Sant del 1997, che gli è valso un Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Di recente hanno collaborato per il film di Ridley Scott “The Last Duel”.

Tra le regie di Ben Affleck ricordiamo “Gone Baby Gone“, “The Town”, “Argo“, premiato con l’Oscar per il Miglior Film e “La legge della notte”. Di recente ha recitato al fianco di Ana de Armas nel thriller erotico “Deep Water” e sarà presto visto in “The Flash” e in “Hypnotic”, thriller di Robert Rodriguez. Matt Damon è presente invece in “Thor: Love and Thunder” di Taika Waititi e “Oppenheimer” di Christopher Nolan.

Affleck e Damon sono rappresentati da WME e Ziffren Brittenham; Convery è rappresentato da UTA e Grandview.

Roberta Rosella

20/04/2022