Beau ha paura: Joaquin Phoenix si è sentito male durante le riprese

L’attore Joaquin Phoenix, protagonista del nuovo film di Ari Aster (regista di Midsommar) avrebbe accusato un malore durante le riprese di “Beau ha paura”.

Il regista ha raccontato il curioso retroscena in un’intervista ad Indiewire.

Joaquin Phoenix in una scena del film

Joaquin Phoenix ha messo paura sul set di Beau ha paura

Il regista Ari Aster, autore dell’ultima fatica interpretativa di Joaquin Phoenix, a breve nelle sale, ha rivelato il retroscena sul malore dell’attore che ha messo in apprensione il set, durante le riprese del loro ultimo film.

Alla fine del film, durante l’ultima settimana, lui stava lavorando con Patti LuPone, e c’era una scena molto intensa per Patti, ed era un’inquadratura su di lei, non su di lui. All’improvviso, Joaquin Phoenix è uscito dall’inquadratura e mi sono arrabbiato molto perché era una ripresa molto buona. Mi sentivo confuso, così sono andato dietro l’angolo verso il monitor, e lui era collassato. Era svenuto. Sapevo che non era una cosa buona perché lasciava che la gente lo toccasse. Le persone si stavano occupando di lui e lui lo stava permettendo, ed era molto confuso. È svenuto. È svenuto nella ripresa di qualcun altro. L’inquadratura era per loro, non per lui, lui li stava aiutando. Era lì per loro, al punto che è svenuto. È molto poetico che sia svenuto in un’inquadratura di qualcun altro.

Queste le parole del regista che inducono a pensare che il malore di Joaquin Phoenix possa essere stato un “malore interpretativo” per un eccesso di immedesimazione o addirittura un escamotage per favorire l’interpretazione di chi, in quel momento, stava recitando con lui – che era uscito dall’inquadratura.

Ad ogni modo, una testimonianza che ci rende consapevoli della capacità emozionale e della sensibilità attoriale di Joaquin Phoenix. Il film “Beau ha paura” arriverà in sala in Italia dal 27 aprile.

LEGGI ANCHE: Recensione “Beau ha paura”: una folle e delirante odissea