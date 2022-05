Barbie: nuovi interpreti accanto a Margot Robbie

Grande attesa per la versione che Greta Gerwig ci darà di “Barbie”, film della Warner Brothers con Margot Robbie nel ruolo dell’iconica bambola. Dopo aver diffuso la prima immagine dell’attrice con l’outfit di Barbie, ci sono novità per le altre star del cast.

Barbie: Margot Robbie non sarà l’unica versione della bambola

Kyle Buchanan del New York Times ha appreso a Cannes che Issa Rae e Hari Nef interpreteranno diverse versioni di Barbie. Inoltre anche Ryan Gosling non sarà l’unica versione di Ken: Simu Liu e Ncuti Gatwa vestiranno anche loro i panni del famoso personaggio della Mattel.

D’altra parte, il marchio Barbie esiste da oltre 60 anni e non si limita a una sola bambola. Ci sono state molte bambole nel corso degli anni che hanno celebrato persone di tutte le diverse forme, dimensioni, generi ed etnie. Lo stesso vale per Ken. Sarà davvero emozionante scoprire finalmente i dettagli esatti di Barbie, soprattutto per quel che concerne la trama, ma per ora, il solo sentire che ci saranno più Barbie e Ken che entreranno nell’universo del film, stimola non poco la nostra fantasia.

Il cast di Barbie

Nel cast anche di “Barbie” oltre a Margot Robbie e gli altri già citati, figurano: Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera e Will Ferrell. Ci sono inoltre Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou

“Barbie” è una pellicola diretta da Greta Gerwig da una sceneggiatura di Noah Baumbach; produce la società di produzione di Margot Robbie LuckyChap Entertainment.

Le riprese del film si stanno attualmente svolgendo ai Leavesden Studios della Warner Brothers a Londra e tenterà di battere “Oppenheimer” di Christopher Nolan al botteghino il 21 luglio 2023.

Fonte Collider

Roberta Rosella

19/05/2022