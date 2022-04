Durante la presentazione al CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha rivelato la data di uscita di “Barbie” e la prima foto ufficiale della bellissima Margot Robbie nei panni delll’iconica bambola.

Margot Robbie come Barbie

Non è difficile immaginare la splendida Margot Robbie prestare il proprio volto e fisico a Barbie, ma il risultato che potrete vedere qui, sembra superare ogni aspettativa. Nella prima immagine l’attrice appare nella mitica decappottabile rosa, con un radioso sorriso, una fascia a pois e un top a righine con schiena nuda.

Oltre alla Robbie, “Barbie” vanta un cast da sogno tra cui spiccano i nomi di Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, l’attore di “And Just Like That” Hari Nef e Will Ferrell, che andrà ad arricchire il mondo della bambola della Mattel.

La pellicola è diretta da Greta Gerwig, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme al suo partner Noah Baumbach. Attualmente è in corso la produzione del progetto Mattel Films e WB. La produzione è iniziata all’inizio di quest’anno a Londra. La data di uscita annunciata per la pellicola è il 21 luglio 2023.

Tra i produttori di “Barbie” figurano anche Margot Robbie tramite LuckyChap con Tom Ackerley; Robbie Brenner di Mattel; e David Heyman per Heyday Films. Josey McNamara di LuckyChap e Ynon Kreiz di Mattel sono i produttori esecutivi.

Nel 2021, nel corso di un’intervista Margot Robbie aveva affermato che assumere il ruolo di Barbie per lei aveva moltissime “connessioni nostalgiche”.

I progetti del 2022 che coinvolgono la Robbie

Oltre a “Barbie”, Margot Robbie è coinvolta nel 2022 in altri progetti tra cui spiccano: “Canterbury Glass” di David O. Russell, “Babylon” di Damien Chazelle, in cui sarà affiancata da Brad Pitt; e “Asteroid City” di Wes Anderson, con il cast stellare composto – tra gli altri – da Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright e Adrien Brody.

Roberta Rosella