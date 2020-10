Awkwafina e Sandra Oh: protagoniste in un nuovo film di Netflix

Sandra Oh e Awkawfina saranno le protagoniste di una commedia che verrà prodotta per Netflix. Il progetto è per ora ancora senza un titolo ufficiale.

Awkwafina e Sandra Oh nel ruolo di due sorelle

Awkwafina e Sandra Oh faranno parte di una nuova commedia, trasmessa in streaming su Netflix.

Secondo quanto riportato da Variety, le due attrici interpreteranno il ruolo di due sorelle.

Il film racconterà la storia di una donna solitaria che ha una vita da reclusa e la cui quotidianità verrà sconvolta quando la sorella, dall’esistenza disastrosa e complessa, cercherà di riallacciare il rapporto aiutandola a realizzare il suo sogno, ovvero quello di partecipare al suo game show preferito.

Il film sarà prodotto da Jessica Elbaum fondatrice della Gloria Sanchez con l’aiuto di Itay Reiss e Maggie Haskins di Artists First.

La sceneggiatura sarà affidata a Jen D’Angelo nota per il lavoro svolto nel prossimo sequel di “Hocus Pocus” di Disney Plus. Ha lavorato, anche, come co-produttrice nella serie della NBC “Young Rock” con Dwayne Johnson.

I progetti delle due attrici

Awkwafina e Sandra Oh, attualmente, sono impegnate anche in altri progetti.

Awkwafina sarà protagonista di importanti ruoli vocali nei progetti Disney “La Sirenetta” e “Raya e l’ultimo drago”, oltre che in un ruolo di primo piano nel film della Marvel “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“.

Sandra Oh, candidata agli Emmy per la sua amata serie “Killing Eve”, farà parte dello show di Netflix “The Chair” e doppierà “Tiger’s Apprentice” della Paramount, accanto a Henry Golding e Bowen Yang.

Awkwafina sarà rappresentata da UTA, Artists First, l’avvocato Isaac Dunham e Kovert Creative.

Sandra Oh sarà rappresentata anche lei da UTA, Principal Entertainment LA, Imprint PR e lo studio legale Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman L.L.P.

Erika Zagari

30/10/2020