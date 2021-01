Asia Argento accusa il regista Rob Cohen di violenza sessuale

Asia Argento lancia nuove accuse di abusi sessuali contro il regista di “The Fast and the Furious” Rob Cohen.

Le accuse di Asia Argento su Rob Cohen

L’attrice – che è stata una delle voci più schiette contro le molestie sessuali nell’industria dell’intrattenimento ed stata una delle prime a raccontare la verità sui fatti inerenti ad Harvey Weinstein – domenica ha confermato le accuse che ha fatto verso Rob Cohen.

“È la prima volta che parlo di Cohen”, ha affermato l’Argento. “Ha abusato di me, facendomi bere GHB, ne aveva una bottiglia”, ha detto, riferendosi all’anestetico ad azione rapida con utilizzata molte volte nello stupro.

“A quel tempo, non sapevo davvero cosa fosse. Mi sono svegliato la mattina nudo nel suo letto”, ha aggiunto Argento. Ha affermato che l’assalto di Cohen è avvenuto durante le riprese del film d’azione diretto da Cohen del 2002 “xXx“, al fianco di Vin Diesel e Samuel L. Jackson.

Le accuse di Argento contro Cohen sono trattate nella sua prossima autobiografia “Anatomy of a Wild Heart“, che uscirà in Italia dal 26 gennaio.

Intervenendo sabato al talk show di Mediaset “Verissimo” per promuovere il libro, Argento ha precisato di non aver rivelato in precedenza le accuse contro Cohen per vari motivi.

Nello show, Argento ha affermato di essere inizialmente insicura di cosa le fosse successo quando è stata presumibilmente drogata e violentata. “Ho scoperto più tardi, i dettagli su quella sostanza [GHB]”, ha detto.

Successivamente, una volta che se ne è completamente resa conto, Argento ha detto che “non volevo creare un’altra tempesta”. Ha notato, tuttavia, che “poiché due donne hanno parlato contro [Cohen], inclusa sua figlia”, ha successivamente deciso di presentare le sue accuse.

I precedenti di Cohen e le risposte alle accuse

Nel 2019, Rob Cohen è stato accusato di presunta aggressione sessuale a una vittima senza nome – dato il nome “Jane” nell’articolo per proteggere il suo anonimato – mentre era incosciente. L’aggressione segnalata è avvenuta nel 2015 dopo che Cohen ha invitato “Jane” a un incontro di lavoro per discutere della collaborazione a un episodio pilota televisivo.

All’inizio del 2019, Cohen ha affrontato accuse simili da sua figlia, Valkyrie Weather, che lo ha accusato di averla molestata quando era una bambina. Il regista ha negato le accuse in entrambi i casi, tra cui questa dell’Argento, di cui un suo portavoce ha affermato “Il signor Cohen nega categoricamente l’accusa di aggressione da parte di Asia Argento nei suoi confronti come assolutamente falsa”.

“Quando hanno lavorato insieme, avevano un ottimo rapporto di lavoro e il signor Cohen la considerava un’amica, quindi questa affermazione risalente al 2002 è sconcertante, soprattutto considerando quanto è stato riferito su di lei negli ultimi anni”.

Asia Argento, che nel 2017 è diventata una figura di spicco del #MeToo quando ha parlato contro Weinstein. E’ stata poi accusata di violenza sessuale lei stessa nel 2018 dall’attore statunitense Jimmy Bennett.

Il caso è stato risolto con il pagamento dell’attrice a Bennett di una somma di $ 380.000 in seguito alle sue accuse, che l’Argento ha negato.

Federica Contini

25/01/2021