Ascolti tv di settembre: Affari tuoi raggiunge il successo, Chissà chi è in cerca di identità

Settembre ha segnato un mese cruciale per la programmazione televisiva italiana con l’arrivo di nuovi format e presentatori. Da un lato, Stefano De Martino ha preso le redini di “Affari tuoi” il 2 di settembre, mentre Amadeus, il 22 settembre, ha debuttato su Nove con una rivisitazione di “Soliti ignoti,” ribattezzata “Chissà chi è.” Con un occhio attento agli ascolti, questo articolo analizza i risultati Auditel di entrambi i programmi, evidenziando le preferenze del pubblico e le sfide che questi conduttori affrontano nel panorama televisivo odierno.

Affari tuoi: un successo consolidato

“Affari tuoi,” programma di punta di Rai1, ha avuto un avvio eccezionale, con una media di 24,6% di share e un pubblico di circa 4.713.000 telespettatori. La forza del format è evidenziata dalla sua permanenza, ben oltre la norma, che si attesta al 56%, dimostrando come gli spettatori rimangano incollati alla televisione. Il programma ha raggiunto una copertura totale di 9 milioni di telespettatori, con una media di 30 minuti di visione. Queste cifre non solo segnano un successo per De Martino, ma confermano anche la sua capacità di gestire il format con competenza e affabilità.

Il target demografico di “Affari tuoi” è decisamente orientato verso le fasce più mature della popolazione. Le statistiche mostrano che il 57% dei telespettatori ha più di 65 anni e il 63% è costituito da donne. Non sorprende, quindi, che il programma riesca a catturare l’attenzione di un pubblico con livello di istruzione generalmente limitato a quello elementare. Questi dati suggeriscono che il programma è in grado di rispondere alle esigenze di intrattenimento di un pubblico che predilige la familiarità e la nostalgia, presentando un format collaudato nel tempo.

Nel complesso, “Affari tuoi” si è dimostrato un format vincente. La transizione di Stefano De Martino al comando del programma è stata dunque molto ben accolta, con gli ascolti che testimoniano una forte adesione da parte del pubblico.

Chissà chi è: una sfida in evoluzione

Il 22 settembre, Amadeus ha lanciato “Chissà chi è,” un ripensamento di un format che ha già riscosso successo su Rai1. Tuttavia, il debutto su Nove non ha riscontrato gli stessi risultati di “Affari tuoi,” con una media di appena 3,35% di share e una copertura di 2.157.275 telespettatori. La permanenza del pubblico è inoltre bassa, attestandosi al 30%, con solo 17 minuti di visione registrati su un’ora di programmazione.

Analizzando il target demografico, “Chissà chi è” presenta similitudini con “Affari tuoi,” ma con alcune differenze significative. Anche qui, il pubblico over 65 rappresenta una significativa fetta, con il 43% di telespettatori, ma è più giovane rispetto a quello del programma di Rai1. Nonostante il tentativo di attrarre un pubblico eterogeneo, il programma ha avuto difficoltà a mantenere l’attenzione di telespettatori più giovani e di classe socio-economica medio-alta, risultando spesso in un declino degli ascolti durante la trasmissione.

La differenza principale rispetto al passato è la competizione con altri format. Quando “Chissà chi è” viene trasmesso in contemporanea a “Affari tuoi” e “Striscia la notizia,” i numeri si abbassano. Notoriamente, il programma di Amadeus ha visto sorpassare le sue cifre, come evidente negli ultimi segmenti di trasmissione, dove riesce a decollare lievemente rispetto ai minuti precedenti.

Confronto con l’anno scorso: una nuova sfida

Entrambi i programmi hanno iniziato le loro trasmissioni in un contesto competitivo e le prime settimane di ascolti hanno visto un confronto diretto con l’anno precedente. Rai1 ha registrato in media 4.873.514 telespettatori e un share del 24,5%. Questi numeri rappresentano un aumento significativo, con +884.971 telespettatori e un incremento del 4% rispetto all’anno scorso.

Dall’altra parte, il Nove ha avuto una crescita più contenuta, con una media di 674.005 telespettatori e 3,39% di share, segnando un aumento di 173.319 telespettatori in un anno. Comparando con Canale 5, quest’ultimo ha visto una diminuzione, scendendo a 2.753.000 telespettatori e 13,9% di share, perdendo l’1,7% di share.

Questo confronto evidenzia, quindi, una ripresa dei programmi trasmessi su Rai1, mentre il Nove deve affrontare la sfida di migliorare il proprio posizionamento all’interno del mercato televisivo.

Un futuro incerto per Chissà chi è

Considerando i risultati finora ottenuti, il futuro di “Chissà chi è” rimane incerto. Amadeus si trova di fronte alla necessità di delineare una chiara identità per il suo format. Le scelte di programmazione, specialmente l’orario d’inizio, richiederanno un’attenta pianificazione per evitare di sovrapporsi ai format già affermati come “Affari tuoi” e “Striscia la notizia.” Le sfide del prime time e l’influenza di altri programmi come “La Corrida” potrebbero ulteriormente complicare il quadro.

Nonostante le difficoltà iniziali, esiste la possibilità che con delle modifiche strategiche, come il posticipo dell’orario di messa in onda o un maggiore focus sulle dinamiche di interazione con il pubblico, “Chissà chi è” riesca a trovare la propria audience. Mentre De Martino gode di un innegabile trionfo, Amadeus dovrà lavorare duramente per adattarsi alle proprie sfide nel panorama televisivo.