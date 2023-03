Arrivano nuove notizie da The Last of Us 2: la seconda stagione non basterà per coprire tutto il secondo gioco

The Last of Us è una delle serie più chiacchierate degli ultimi tempi. Ancora prima che la prima stagione finisse è stata confermata la seconda stagione e i fan sono già in trepidante attesa. La serie nasce come adattamento cinematografico del popolarissimo gioco per Playstation ed è stata ideata da Crag Mazin e Neil Druckmann.

Presto la serie ha avuto un grandissimo successo ed ha ricevuto mote valutazioni positive da parte della critica. Dopo il finale di stagione The Last of Us aveva fatto già parlare di sé per i dubbi sul ritorno di Bella Ramsay nei panni di Ellie. A riguardo i produttori non si sono espressi molto ma la giovanissima attrice sembra già disponibile a confermare la sua presenza.

Tra le ultime notizie ci sono delle dichiarazioni fatte direttamente dai produttori della serie. Craig Mazin e Neil Druckmann hanno affermato che la seconda stagione della serie non basterà a coprire tutto l’arco narrativo del secondo videogioco. L’affermazione ha alzato moltissimi dubbi da parte dei fan che ora sono curiosi di sapere altro.

Gli ideatori della serie hanno però deciso di non rivelare altro lasciando gli spettatori sulle spine fino all’uscita della seconda serie. La domanda più grande è: quante serie serviranno? Quanto riuscirà a coprire la seconda serie? Al momento non possiamo saperlo perchè la serie è ancora nelle prime fasi e poche sono le informazioni trapelate.

Craig Mazin ha affermato che al momento non può rivelare quante stagioni serviranno per ricoprire tutta la narrazione del gioco, sicuramente, ha affermato, ne serviranno almeno due. Un’informazioni che già molti prevedevano ma che adesso è stata confermata. Inoltre, da queste rivelazioni i produttori hanno lasciato intendere che non solo si potrebbe sperare in una terza stagione ma anche in una stagione successiva.

