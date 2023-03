Arriva il ramake di The Room: ecco chi troveremo nel film

The Room è un film del 2003 scritto, diretto, prodotto e interpretato da Tommy Wiseau, al suo primo lungometraggio come regista. La pellicola è diventata un vero e proprio cult cinematografico con pochi precedenti nella storia. Infatti il film è ritenuto pieno di buchi di trama e la recitazione un po’ “ambigua”. The Room quest’anno si attinge a festeggiare il suo ventesimo anniversario e per l’occasione è in corso un remake particolare.

Si tratta di un progetto realizzato dalla amfAR, fondazione per la ricerca contro l’AIDS. Il fondatore Brando Crawford si è preso il merito della regia in un post pubblicato su Instagram dove si vede lui insieme a Bob Odenkirk, attore famoso soprattutto per le sue interpretazioni in Breaking Bad e Better Call Saul. Altre persone coinvolte nella realizzazione del remake di The Room confermano che il progetto dovrebbe arrivare nella primavera del 2023.

The Room, la trama

La trama di The Room è molto basilare: Tommy Wiseau interpreta Johnny, un bancario di San Francisco protagonista del film. Jonny vive una vita tranquilla e progetta di sposarsi con la sua fidanzata, Lisa, la quale però nasconde un segreto. Lisa, infatti, tradisce Jonny con il suo amico Mark, che vive nello stesso palazzo della coppia.

Il nome “The Room“ deriva dal fatto che moltissime scene del film si svolgono all’interno di una singola stanza, ovvero il salotto della casa di Jonny e Lisa. Il film è così particolare e strano che è anche difficile da spiegare.

Le scene inutili che riempiono il film, la recitazione scadente dei co-protagonisti e una sceneggiatura che definire folle è un complimento rende tutto più incredibile e surreale: in ogni scena c’è qualcosa da criticare e commentare e ognuna di essa ha le potenzialità di diventare un meme. Qui di seguito il trailer di uno dei film più criticati di sempre.