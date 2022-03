Ariana DeBose sarà Calypso in “Kraven il cacciatore”

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Ariana DeBose, premiata ai SAG Awards di domenica sera come Miglior Attrice non Protagonista per “West Side Story”, reciterà in “Kraven il cacciatore”.

Ariana DeBose nell’universo della Marvel

Ariana DeBose, premiata da poco ai SAG Awards per la sua interpretazione in “West Side Story” e candidata al premio Oscar, è entrata nel cast del film Marvel della Sony Pictures “Kraven the Hunter”, in cui Aaron Taylor Johnson ricoprirà il ruolo del protagonista. Ancora non è stato ufficialmente confermato, ma la DeBose dovrebbe interpretare Calypso.

J.C. Chandor è dietro la macchina da presa e dirige da una sceneggiatura di Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk, mentre alla produzione figurano Avi Arad e Matt Tolmach.

Anche Kraven, come Venom e Morbius, è uno dei più importanti e pericolosi antieroi della Marvel, nemico acerrimo di Spider-Man. Come spesso accade per quel che concerne queste grandi produzioni, il film ha già una data d’uscita che, salvo imprevisti, dovrebbe essere il 13 gennaio 2023.

La Sony sta vivendo un momento fortunato e sembra non mollare la presa: “Spider-Man: No Way Home” è diventato il film con il più alto incasso del 2021 con 1,8 miliardi di dollari di vendite in tutto il mondo. Inoltre le aspettative sono molto alte anche per “Morbius” con Jared Leto nei panni del protagonista. Tra i progetti futuri della Sony, figura inoltre “Madame Web” con Dakota Johnson nei panni della protagonista.

L’ascesa della DeBose

Calypso, il personaggio che dovrebbe interpretare Ariana DeBose, è una sacerdotessa voodoo, amante di Kraven, che combatte i suoi nemici con delle pericolose pozioni magiche. Naturalmente anche lei è nemica di Spider-Man.

Oltre alla nomination agli Oscar come Miglior Attrice non Protagonista e aver vinto il SAG Award, la DeBose ha ricevuto anche una nomination ai BAFTA e ai Critics Choice nella stessa categoria.

Prossimamente apparirà nel film d’azione “Argylle” della Apple di Matthew Vaughn, con Henry Cavill, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson e Dua Lipa, e nel thriller fantascietifico “I.S.S.” di Gabriela Cowperthwaite accanto a Chris Messina e Pilou Asbaek.

È rappresentata da CAA, AC Management e Jackoway Austen Tyerman.

Roberta Rosella

2/03/2022