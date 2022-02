Madame Web: Dakota Johnson nello spinoff di Spider-Man della Sony

Dakota Johnson conferma di essere stata catturata dalla rete di Spider-Man. La Sony Pictures ha scelto la star di “Cinquanta Sfumature di Grigio” per interpretare Madame Web, la prima protagonista femminile dell’universo spin-off che ospita il Venom di Tom Hardy e Morbius di Jared Leto.

Dakota Johnson posta una ragnatela in una storia di Instagram

La Sony sta anche sviluppando “Kraven the Hunter” con Aaron Taylor-Johnson nel ruolo da protagonista e un film guidato da Olivia Wilde, sembrerebbe “Spider-Woman”. Gli spinoff di Spidey sono ambientati nello Spider-Man Universe di Sony, precedentemente noto come Sony Pictures Universe of Marvel Characters , insieme a Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) e Morbius (2022).

Prima di incrociare lo Spider-Man Universe di Sony e il Marvel Cinematic Universe di Disney in “Spider-Man: No Way Home”, il produttore del franchise di Spider-Man, Amy Pascal ha affermato che lo studio si stava concentrando sul garantire la separazione da un universo cinematografico condiviso per i suoi spinoff.

“La cosa più importante è che ognuno di questi film possa reggersi da solo”

ha detto Pascal, quando gli è stato chiesto se Morbius e Kraven the Hunter di Sony sarebbero esistiti nella stessa continuità di Spider-Man di Tom Holland.

“Quindi penso che la prima cosa a cui dobbiamo pensare sia: Venom deve stare da solo, come Spider-Man o Spider-Verse. Devono essere, per prima cosa, fantastici tutti i film separatamente e po…le possibilità sono infinite.”

Michela De Paolis

07/02/2022