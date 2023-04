Anya Taylor-Joy ha dichiarato di aver imparato l’inglese vedendo “School of Rock”

Anya Taylor-Joy ha ammesso che il suo amore d’infanzia per School of Rock le ha permesso di imparare l’inglese. Il film infatti ha reso Jack Black una vera rockstar per lei, divenendo una fan della sua band Tenacious D.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Buzzfeed UK ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ammettendo che i film School of Rock, Harry Potter e Jumanji le hanno permesso di imparare l’inglese:

“Nella scuola in cui andavo quando mi sono trasferito a Londra per la prima volta suonavano ‘School of Rock’ ogni venerdì. A quel tempo, non parlavo molto inglese, se non nessuno, quindi ‘Harry Potter’ e ‘Jumanji’ sono come ho imparato l’inglese!”

Anya Taylor-Joy è nata in Florida ed è cresciuta in Argentina. Successivamente si è trasferita nel Regno Unito all’età di sei anni. Ora recita accanto all’icona di “School of Rock”, Jack Black, in “The Super Mario Bros.” il film d’animazione. Nonostante siano colleghi, per questo progetto non si sono incontrati fino al tour stampa. La stessa attrice ha chiarito la motivazione di questa scelta:

“Non mi ero resa conto che avrei fatto la giornata della stampa per questo film con Jack Black, quindi quando l’ho letto, il suono che è uscito da me era solo questo urlo acuto che non mi aspettavo! Non ci siamo incontrati perché tutti abbiamo registrato le nostre parti individualmente, quindi sono rimasta molto colpita quando ho visto il programma per oggi. Raramente mi capita, ma prima stavo solo correndo in giro dicendo, ‘Oh mio Dio, Tenacious D, è fantastico.”

L’attrice aveva precedentemente dichiarato al Wall Street Journal di essersi rifiutata di imparare l’inglese per due anni, dopo il trasferimento a Londra, nel tentativo di costringere i suoi genitori a tornare in Sud America. Ora, Taylor-Joy vuole tornare a usare la sua prima lingua, dicendo a Buzzfeed: