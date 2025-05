Thunderbolts: l’attesa per il debutto su Disney+ dopo il successo al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film Thunderbolts ha recentemente debuttato nelle sale cinematografiche, suscitando un entusiasmo che non si registrava da tempo per un titolo del Marvel Cinematic Universe, a parte le eccezioni di Deadpool e Wolverine. Per coloro che non potranno assistere alla proiezione in sala, la domanda che sorge spontanea è: quando sarà disponibile su Disney+?

L’arrivo di Thunderbolts su Disney+

Come per tutti i film del Marvel Cinematic Universe, anche Thunderbolts, che vede protagonisti attori come Florence Pugh e David Harbour, troverà la sua strada verso Disney+. Tuttavia, al momento attuale, è prematuro indicare una data precisa per la sua disponibilità sulla piattaforma di streaming. La tradizione del franchise suggerisce che ci sia un intervallo di tempo tra l’uscita nelle sale e l’arrivo su Disney+, e questo ci permette di fare alcune ipotesi.

Tempi di attesa per i film Marvel

Analizzando i precedenti film del Marvel Cinematic Universe, emerge un modello piuttosto chiaro. In generale, il tempo che intercorre tra la proiezione di un film nelle sale e la sua disponibilità su Disney+ è di circa tre mesi. Per esempio, titoli recenti come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels e Guardiani della Galassia Vol. 3 hanno impiegato circa 89 giorni per approdare sulla piattaforma. Anche Deadpool e Wolverine hanno seguito un percorso simile, con un’attesa di 97 giorni.

Questa tempistica suggerisce che, se Thunderbolts seguirà lo stesso schema, potremmo aspettarci di vederlo su Disney+ intorno al mese di agosto. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo previsioni basate su tendenze passate e non vi è alcuna conferma ufficiale.

Le aspettative per il film

Il film Thunderbolts ha già attirato l’attenzione non solo per il suo cast, ma anche per la trama avvincente e le dinamiche tra i personaggi. Florence Pugh, in particolare, ha condiviso aneddoti sul set, raccontando delle storie legate a sua nonna, che hanno aggiunto un tocco personale alla promozione del film. La combinazione di attori di talento e una narrazione intrigante ha contribuito a generare un alto livello di aspettativa tra i fan.

Con l’uscita di Captain America: Brave New World prevista per questo mese, la curiosità intorno a Thunderbolts è destinata a crescere ulteriormente. Gli appassionati del Marvel Cinematic Universe sono ansiosi di scoprire come si inserirà questo film nel vasto panorama del franchise e quali sorprese riserverà.

La comunità dei fan rimane in attesa di ulteriori aggiornamenti riguardanti la disponibilità di Thunderbolts su Disney+, sperando di non dover attendere troppo a lungo per immergersi nuovamente nell’universo Marvel.

