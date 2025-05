Attesa per il film live-action di Dragon Trainer: svelato il secchiello per i popcorn

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I fan della saga di Dragon Trainer sono in fermento per l’imminente uscita del film live-action, e nel frattempo, una novità ha catturato l’attenzione: la catena cinematografica Regal ha presentato un esclusivo secchiello per i popcorn dedicato al celebre drago Sdentato. Questo oggetto da collezione promette di diventare un must-have per gli appassionati della serie, offrendo un modo originale per gustare i popcorn durante la visione del film.

Un oggetto da collezione per i fan

Il secchiello per i popcorn, che rappresenta Sdentato, è stato presentato attraverso un breve video promozionale. In questo filmato, il personaggio viene descritto come “leale e leggendario”, enfatizzando il suo ruolo centrale nella storia. Il secchiello è progettato per sembrare che i popcorn possano essere riposti nella bocca del drago, creando un’esperienza divertente e coinvolgente per gli spettatori. Regal ha sottolineato che questo secchiello è un oggetto di cui i fan non sapevano di avere bisogno, ma che sicuramente arricchirà l’esperienza cinematografica.

Tuttavia, al momento, ci sono problemi tecnici con X/Twitter, impedendo la condivisione del post che mostra il secchiello. Nonostante ciò, l’interesse per questo accessorio è palpabile e i fan non vedono l’ora di poterlo acquistare.

La trama del nuovo film

La nuova versione di Dragon Trainer si basa sull’omonimo libro pubblicato nel 2003 da Cressida Cowell. La storia seguirà nuovamente le avventure di Hiccup, un giovane vichingo del villaggio di Berk, che si trova a dover affrontare le aspettative dei suoi compaesani cacciatori di draghi e del padre, Stoick l’Immenso. La trama si complica ulteriormente quando Hiccup stringe un’improbabile amicizia con Sdentato, un drago dal carattere affabile.

Nella versione animata, Hiccup e Sdentato si uniscono per combattere un drago malvagio noto come Morte Rossa, e si prevede che anche il film live-action seguirà questa linea narrativa, portando sul grande schermo l’emozione e l’amicizia che caratterizzano la saga.

Il cast e i realizzatori del film

Universal Pictures ha scelto un cast di talenti per la realizzazione di questo atteso remake. Tra gli attori principali figurano Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd. La direzione del film è affidata a Dean DeBlois, noto per aver scritto e diretto il film Lilo & Stitch e la trilogia animata di Dragon Trainer, in collaborazione con Chris Sanders.

DeBlois ha descritto il progetto come un “adattamento in stile Re Leone“, suggerendo che il film potrebbe presentare una nuova interpretazione della storia, mantenendo però intatti gli elementi chiave che hanno reso la saga così amata. Con le prime proiezioni di prova già avvenute, l’attesa cresce tra i fan, che sperano di vedere una rappresentazione fedele e coinvolgente delle avventure di Hiccup e Sdentato.

