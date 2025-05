Jeremy Renner spiega il rifiuto dell’offerta per la seconda stagione di Hawkeye

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jeremy Renner ha recentemente condiviso i motivi che lo hanno spinto a rifiutare l’offerta economica per girare la seconda stagione della serie Hawkeye. L’attore, noto per il suo ruolo di Clint Barton nell’universo cinematografico Marvel, ha rivelato dettagli significativi durante un’intervista con High Performance, chiarendo le sue ragioni e le circostanze che hanno influenzato la sua decisione.

La proposta economica inadeguata

Renner ha spiegato che la proposta ricevuta per la realizzazione di Hawkeye 2 prevedeva un compenso notevolmente ridotto rispetto a quanto guadagnato nella prima stagione. L’attore ha affermato: “Mi hanno chiesto di farla e mi hanno offerto metà soldi. Ho pensato: ‘Beh, mi richiederà un lavoro doppio per la metà della cifra precedente, e mi impegnerà per otto mesi, essenzialmente dovrei farlo per metà del salario'”. Questo commento mette in evidenza la sua frustrazione nei confronti di un’offerta che ha considerato non solo inadeguata, ma anche ingiusta, dato l’impegno richiesto per il progetto.

Renner ha continuato a riflettere sulla percezione che la Disney e i suoi contabili potrebbero avere nei suoi confronti, insinuando che l’offerta fosse un segnale di svalutazione del suo lavoro e della sua immagine. “Scusate? Perché? Avete pensato che sono solo la metà di Jeremy perché mi hanno investito? Forse è per quello che volete pagarmi la metà di quello che ho guadagnato per la prima stagione”, ha dichiarato, evidenziando il suo disappunto per la mancanza di rispetto nei confronti del suo operato.

L’incidente e le sue conseguenze

Un altro aspetto che ha influenzato la decisione di Renner è stato l’incidente che ha subito nel gennaio 2023, quando è stato investito da uno spazzaneve mentre cercava di proteggere il nipote. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera, portandolo a riflettere su cosa significhi davvero tornare a interpretare un ruolo così impegnativo. “Questa non è stata la Marvel, ma la Disney, nemmeno loro realmente. Si tratta semplicemente di chi fa i conti, dei contabili. Li ho mandati a quel paese. Semplicemente era un’offerta che rappresentava un insulto”, ha affermato, sottolineando come la sua esperienza personale abbia influito sulla sua decisione.

Le ferite e le fratture subite durante l’incidente hanno messo a dura prova il suo corpo, e Renner ha riconosciuto che, sebbene ami ancora il personaggio di Hawkeye, la sua salute e il suo benessere devono venire prima di tutto. La sua esperienza ha reso evidente la necessità di valutare attentamente le offerte e le opportunità future, soprattutto in un contesto in cui il suo corpo ha già subito notevoli stress.

Possibili sviluppi futuri

Nonostante il rifiuto dell’offerta, Jeremy Renner ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno nel ruolo di Hawkeye. “Tristemente amo ancora il personaggio. Mi piacerebbe ancora interpretarlo, ma ho dovuto difendermi. Non ho chiesto più soldi, voglio precisare. Semplicemente pagatemi quello che ho guadagnato nella prima stagione”, ha dichiarato. Questo commento rivela il suo attaccamento al personaggio e il desiderio di continuare a far parte dell’universo Marvel, a condizione che le condizioni siano giuste.

Renner ha anche espresso un certo sollievo nel non dover affrontare nuovamente le sfide fisiche legate al ruolo, affermando: “Attualmente non lo sto interpretando, ma vedremo”. Questa affermazione suggerisce che, sebbene ci sia un interesse da parte sua a tornare, ci sono anche considerazioni pratiche e personali da tenere in conto. La sua salute e il recupero dall’incidente rimangono priorità, e la decisione finale su un eventuale ritorno nel franchise dipenderà da vari fattori, tra cui le condizioni economiche e il suo stato fisico.

