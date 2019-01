L’attrice Anne Hathaway, dopo aver interpretato la Regina Bianca in “Alice in Wonderland” di Tim Burton e in “Alice attraverso lo specchio” di James Bobin, tornerà a lavorare in un progetto per i più piccoli: “The Witches” di Robert Zemeckis.

Anne Hathaway prenderà il posto di Anjelica Huston nel classico anni ’90 diretto da Nick Roeg

Tempo fa Angelica Huston si era espressa sulla possibilità di un nuovo adattamento del romanzo per bambini “Le streghe” di Roald Dahl. In realtà, l’attrice non era affatto convinta della validità del progetto, considerando anche che nel 1990 la sua interpretazione nell’ottimo film diretto da Nicolas Roeg fu iconica.

La regia di questo nuovo film sarebbe dovuta essere in origine di Guillermo del Toro, ma successivamente è passata a Robert Zemeckis. Un cambio di rotta anche per l’interprete che, secondo quanto riportato Variety non sarà più Angelica Huston ma Anne Hathaway. Si tratterebbe naturalmente di un ruolo che potrebbe ulteriormente accrescere la sua notorietà soprattutto tra il pubblico dei più giovani, che già l’hanno apprezzata in passato nei panni della Regina Bianca in in “Alice in Wonderland” del 2010 di Tim Burton e “Alice attraverso lo specchio” del 2016, diretto da James Bobin.

É un momento magico per la bella interprete americana che nel 2018 ha condiviso il set con Sandra Bullock, Cate Blanchett e Sarah Paulson in “Ocean’s 8” spin-off al femminile di “Ocean’s Eleven”. Inoltre, il suo pubblico potrà ammirarla nel thriller “Serenity”, in cui dividerà la scena con Matthew McConaughey e Diane Lane, e nella commedia “The Hustle”.

Un nuovo regista e novità per il remake tanto atteso

Zemeckis ha annunciato che ci saranno novità nel suo adattamento della novella del 1973. La nuova versione cinematografica sarà più fedele alla storia originale, alla quale ci si era ispirati solo parzialmente nel film del 1990. “Le streghe” segue la storia di un bimbo di sette anni che ha perso entrambi i genitori e cresce con la nonna. Insieme, i due vanno a un convegno di beneficenza che in realtà è fatto da creature malefiche. Per loro tutti i bimbi dovranno diventare dei topi. Il regista stesso scriverà lo script del suo film e sarà dietro la produzione con il suo partner storico Jack Rapke della ImageMovers.

Ivana Faranda

17/01/2019