“Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald” lo spettacolare trailer finale

La Warner Bros ha da poco diffuso in rete l’attesissimo full trailer ufficiale di “Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald” diretto da David Yates. La pellicola, sequel di “Animali Fantastici e dove trovarli”, è la seconda delle cinque nuove avventure create dalla scrittice inglese J.K. Rowling e sarà nelle sale italiane a partire dal 15 novembre.

La pace tra mondo magico e non magico è in pericolo nel trailer di “Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald”

Le cose potrebbero mettersi male per il protagonista Newt Scamander, interpretato da Eddie Redmayne (“The Danish Girl“,”La Teoria del Tutto“) che, appena rientrato in Europa, viene reclutato da un giovanissimo Albus Silente (Jude Law), per rintracciare e contrastare i piani dell’evaso mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Nel film vedremo il mondo dei maghi espandersi, passando da New York a Londra fino a Parigi: Grindelwald raduna i suoi fedeli seguaci, tutti maghi purosangue, con il solo obiettivo di governare su tutti gli esseri non magici del mondo.

“Animali fantastici: I crimini di Grindelwald”: svelata la vera identità di Nagini

Nel trailer non possiamo non notare un dettaglio sorprendente: una Nagini umana trasformarsi in un serpente, futuro Horcrux di Voldemort, interpretata dall’attice coreana Claudia Kim. Nagini infatti è un Maledictus, ovvero una persona dal sangue maledetto che decide di trasformarsi in una bestia.

J.K. Rowling ha prontamente risposto ad un fan su Twitter affermando di aver tenuto nascosto questo segreto per 20 anni:

Only for around twenty years. https://t.co/gZadgWVREN — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 25, 2018

Si uniscono al cast: Ezra Miller nei panni di Credence Barebone, Zoe Kravitz nei panni di Leta Lestrange e Callum Turner, Theseus, il fratello di Newt Scamander; William Nadylam nel ruolo del mago Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson un cacciatore di taglie di nome Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson è Skender, il direttore di un circo magico; Kevin Guthrie è Abernathy, il capo di Tina e Queenie al Congresso Magico degli USA. Saranno presenti anche alcuni riferimenti alle storie di Harry Potter come confermato dalla presenza dell’attore Brontis Jodorowsky che interpreterà Nicolas Flamel, il creatore della Pietra filosofale.

“Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald” – Guarda il trailer!

Alessia Arragoni

25/09/2018