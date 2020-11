Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen in trattative per il ruolo di Grindelwald

Secondo quanto riportato da Deadline, Mads Mikkelsen potrebbe essere l’attore che sostituirà Johnny Depp in “Animali Fantastici 3”.

La Warner Bros. in trattative con Mads Mikkelsen

Recentemente Johnny Depp ha annunciato che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi dal suo ruolo di Grindelwald in “Animali fantastici” in seguito alla sconfitta di una brutta battaglia legale che aveva condotto contro il Sun, tabloid britannico, per averlo etichettato come un “picchiatore di mogli” in articoli che parlavano del suo burrascoso matrimonio con la star di “Aquaman“, Amber Heard.

La Warner Bros. ha confermato il licenziamento di Depp e ha annunciato che il suo ruolo sarà riassegnato prima che il terzo episodio uscirà nelle sale.

La casa di produzione è già in trattative con Mads Mikkelsen per il ruolo di Gellert Grindelwald in “Animali Fantastici 3”.

L’attore danese è stato scelto personalmente del regista David Yates.

Se la scelta ricadrà su Mikkelsen, estremamente affine per i ruoli da Villain, sarà lui il nuovo Gellert Grindelwald.

L’obiettivo è quello di mantenere la produzione in pista, visto che le riprese sono attualmente in corso.

“Animali Fantastici 3” e Mads Mikkelsen

“Animali Fantastici 3” arriverà nelle sale nell’estate del 2022.

L’uscita è stata rimandata dalla Warner Bros. a causa del licenziamento dal franchise di Johnny Depp, che verrà quasi sicuramente sostituito da Mads Mikkelsen.

L’attore danese, Mads Mikkelsen, è noto per il ruolo del serial killer protagonista della serie “Hannibal” e per aver recitato anche in “Rogue One: A Star Wars Story”, “Doctor Strange” e “Casino Royale“.

In “Animali Fantastici 3” ritroveremo Eddie Redmayne ed Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler , Katherine Waterston e Jessica Williams.

Il film sarà diretto da David Yates.

“Animali Fantastici 3” debutterà nelle sale americane il 15 luglio 2022.

Erika Zagari

11/11/2020