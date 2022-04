Andy Serkis alla regia del classico “La fattoria degli animali”

Andy Serkis dirigerà l’adattamento animato del classico di George Orwell “La fattoria degli animali” scritto per il grande schermo da Nicholas Stoller.

Andy Serkis: da “Venom – La furia di Carnage” a “La fattoria degli animali”

Dopo il grande successo di “Venom – La furia di Carnage”, Andy Serkis tornerà dietro la macchina da presa per il film d’animazione tratto dal classico di George Orwell “La fattoria degli animali”. La produzione è in corso presso Cinesite, che sta festeggiando il suo 30° anniversario come leader mondiale nell’animazione e negli effetti visivi.

Il romanzo distopico pubblicato nel 1945 pone al centro della narrazione un gruppo di animali da fattoria che si ribellano al proprietario umano, nella speranza di realizzare una società basata sui principi di uguaglianza, libertà e felicità. Il lavoro di Orwell è stato definito da Time Magazine uno dei 100 migliori romanzi in lingua inglese tra il 1923 e il 2005 ed è valso a Orwell un Restrospective Hugo Award. In precedenza è stato adattato per la radio e il palcoscenico, mentre per il grande schermo John Halas e Joy Batchelor nel 1954 hanno realizzato un film d’animazione, mentre John Stephenson un film per la TNT nel 1999.

Le parole del regista

“Il viaggio impegnativo per portare questa straordinaria storia sullo schermo è stato finalmente premiato dall’opportunità di collaborare con il brillante team di Aniventure e Cinesite“, ha affermato Andy Serkis. “Insieme speriamo di rendere la nostra versione del capolavoro sempre rilevante di Orwell, emotivamente potente, divertente e riconoscibile per tutte le età. Una storia non solo per i nostri tempi, ma per le generazioni a venire”.

“Sin dal 1945, quando George Orwell pubblicò per la prima volta “Animal Farm”, la storia è rimasta rilevante e uno strumento chiave per capire come funziona il mondo”, ha aggiunto Nagle. “Andy ha avuto un talento speciale nel creare personaggi unici e memorabili durante la sua straordinaria carriera e siamo entusiasti di lavorare con lui, Jonathan e Cinesite per adattare “Animal Farm” per il pubblico moderno”.

Andy Serkis è un attore, regista e pioniere del performance capture nominato agli Emmy e ai Golden Globe che in precedenza ha diretto film tra cui il recente “Venom – La furia di Carnage” e “Mowgli – Il figlio della giungla” del 2019. Come attore ha ricoperto ultimamente il ruolo di Alfred in “The Batman” di Matt Reeves .

Aniventure è stata fondata nel 2014 per creare animazione di livello.

Imaginarium di Serkis e Cavendish è una società di produzione di narrativa di nuova generazione, la cui società sorella è lo studio di performance capture, Imaginarium Studios.

Serkis è rappresentato da CAA, Principal Entertainment LA e Johnson Shapiro Slewett & Kole; Stoller di UTA e Ziffren Brittenham.

Roberta Rosella

20/04/2022