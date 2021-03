Alien: il costume dello Xenomorfo all’asta

Una rara versione del costume dell’iconico film horror fantascientifico “Alien” di Ridley Scott del 1979, sarà all’asta a Los Angeles, offrendo ai fan un’opportunità irripetibile.

L’inconfondibile Alien

L’alieno, noto anche come Xenomorfo, è uno dei personaggi inconfondibili del cinema, che si contraddistingue per la sua letalità e l’aspetto orribile. Nonostante siano passati quarant’anni dal suo arrivo al cinema, “Alien” rimane avvincente ed affascinante.

Il film è stato ampliato in un franchise nei decenni successivi al suo debutto, anche se non tutti i sequel sono stati apprezzati dai fan. A questo proposito ci sono numerosi dibattiti, ma fan e critici sembrano concordare circa la realizzazione assolutamente brillante dello Xenomorfo.

È difficile negare che lo spietato extraterrestre abbia rivoluzionato entrambi i generi horror e fantascientifico. Che la creazione di Alien sia stata fenomenale non c’è dubbio, così come che il film abbia letteralmente spopolato e che fan e collezionisti siano ossessionati da qualsiasi cosa riguardi il celebre Xenomorfo.

Costosi cimeli cinematografici all’asta

Ora, grazie a un’imminente asta di Los Angeles, un oggetto di scena alieno molto raro sta per essere messo in vendita. La notizia dell’asta arriva da Rolling Stone, annunciata con un prototipo traslucido dello Xenomorfo.

Il materiale di scena a figura intera sarà in vendita durante l’imminente asta di leggende e luminari di Hollywood di Julien’s Auctions, che si svolgerà dal 28 al 29 aprile. Si prevede di arrivare ad un rilancio di $ 60.000.

Non è la prima volta che i cimeli della serie Alien vengano messi all’asta. Infatti, nel 2004, un modello idraulico funzionante del pettorale è stato venduto all’asta di Londra al cantante Chris de Burgh per $ 41.794. Gli oggetti di scena del celebre prodotto cinematografico sembrano essere tar le più popolari presso le aste di cimeli in tutto il mondo. L’estrema popolarità sottolinea l’intuizione senza precedenti di Ridley Scott, che ha ideato una creatura così affascinante.

Sebbene questi oggetti di scena siano così costosi e l’idea di possederen uno possa essere davvero allettante, è pur vero che fanno parte di una ricca storia cinematografica che dovrebbe essere preservata e non ridotta alla mercificazione. Ed è comprensibile anche la controparte invidiosa di tutta quella consistente porzione di fan che non dispongono di fondi sufficienti per acquistare un cimelio così costoso. Quindi per molti resta inaccetabile che il costume di scena di Alien sia messo all’asta. Ma è bello sapere che cimeli del genere esistano ancora e non siano andati persi.

Giulia Cirenei

12/03/2021