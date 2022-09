Alice nella città 2022: annunciato oggi il programma

Nel corso della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022, si svolgerà la XX edizione di Alice nella città, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale PlayTown Roma, con il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiC, della Regione Lazio, del Comune di Roma in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma e Auditorium della Conciliazione.

Alice nella città: nuovi spazi per la programmazione

La programmazione di quest’edizione di Alice nella città si svolgerà come di consueto dal 13 al 23 ottobre, presso l’Auditorium della Conciliazione e l’Auditorium Parco della Musica e il Cinema Giulio Cesare. Inoltre, Urban Vision, che collabora con la Festa del Cinema, metterà a disposizione i suoi maxi-schermi nelle piazze della Capitale.

Alice nella città porta avanti il suo interesse per le nuove generazioni con anteprime, esordi e conferme originali. Sono 12 le opere in Concorso, 3 Fuori Concorso. Per la sezione Panorama Italia sono previsti 8 lungometraggi in Concorso e 5 proiezioni speciali con un’attenzione particolare sul cinema italiano, con proiezioni di film e documentari.

Sono previsti 4 Eventi Speciali a cui si affianca la selezione Sintonie, linea di programma pensata in collaborazione con il Festival di Venezia e che accoglie 4 film presentati quest’anno nella Sezione

Orizzonti. In programma anche 1 serie, 1 restauro e 28 cortometraggi (16 in concorso, 7 animazioni e 5

proiezioni speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film.

Ecco il programma

Film di apertura

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON Opera prima

Commedia, Animazione USA 2021 90’

di Dean Fleischer-Camp

Cast: Jenny Slate, Dean Fleischer-Camp, Isabella Rossellini

Distribuzione: Universal Pictures

Drama USA 2022 115’

di James Gray

Cast: Anne Hathaway, Jermey Strong, Banks Repeta, Jaylin Weeb, Anthony Hopkins,

Distribuzione: Universal Pictures

Drama Spagna 2022 100’

di Pilar Palomero

Cast: Carla Quilez, Angela Cervantes, Ruben Martines, Pepe Lorente

Distribuzione internazionale: Elle Driver

Drama, Canada 2022, 89’

di Trevor Anderson

Cast: Vaughan Murrae, Dominic Lippa, Lacey Oake, Matthew Rankin, Shannon Blanchet

Distribuzione Internazionale: TBC

Commedia, Sentimentale USA 2022, 96’

di James Morosini

Cast: Patton Oswalt, James Morosini, Claudia Sulewski, Rachel Dratch

Distribuzione internazionale: Magnolia Pictures International

Drama, Belgio, Francia, Paesi Bassi, 2022, 105’

di Lukas Dhont

Cast: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker, Kevin Janssens

Distribuzione: Lucky Red

Drama, Francia, 2022, 99’

di Lise Akoka e Romane Gueret

Cast: Mallory Wanecque, Timéo Mahaut,Johan Heldenbergh

Distribuzione: IWonder

Commedia/Drama, Francia, 2022, 99’

di Eric Lartigau

Cast: Marina Fois, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni Ángela Molina, Adèle Wismes

Distribuzione internazionale: STUDIOCANAL

Drama, USA, 2022, 98’

di Clarence Fuller

Cast: Rosanna Arquette, Dylan Penn, Hopper Penn Zoë Blu Sidel

Distribuzione internazionale: BlueFox

Documentario Italia 2022 108’

di Sophie Chiarello

Cast:i bambini della sezione B della scuola Elementare

Manin di Roma (2015/2020)

Produzione: Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Sky Documentaries

Drama Francia 2022 104’

di Simon Rieth

Cast: Raymond Baur, Simon Baur,

Gregory Lu, Benjamin Lu, Ymane Desert

Distribuzione internazionale: Wild Bunch

Drama Francia 2022 104’

di Maïmouna Doucouré

Cast: Sania Halifa, Oumou Sangaré,

Titouan Gerbier, Jérôme Pouly, YSEULT, Thomas Pesquet Hawa Panorama Italia

Drama/LGBT Italia 2022 102’

di Andrea Zuliani

Cast: Matteo Martari, Max Mazzotta, Irene Maiorino

Distribuzione: VISION Distribution

Drama/Horror Italia 2022 95’

di Paolo Strippoli

Cast: Fabrizio Rongione, Cristiana Dell’Anna, Aurora Menenti, Ondina Quadri, Francesco Gheghi

Distribuzione: Fandango

Drama Italia, Francia 2022 86’

di Stefano Chiantini

Cast: Fabrizio Rongione, Emma Marrone

Distribuzione: Adler

Drama/Musical Italia 2022 115’

di Fabio Mollo

Cast: Casadilego, Tommaso Ragno, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti, Lunetta Savino

Distribuzione: Amazon

Drama Italia 2022 84’

di Nicola Prosatore

Cast: Antonia Truppo, Lello Arena, Massimiliano Caiazzo,

Antonio De Matteo, Dominique Donnarumma,

Giuseppe Pirozzi, Giovanni Esposito

Distribuzione Internazionale: RaiCom

Drama Italia 2022 96’

di Marta Savina

Cast: Dario Aita, Francesco Colella, Angelo Faraci

Distribuzione: VISION Distribution

Thriller Italia 2022 110’

di Gianluca Mangiasciutti

Cast: Lorenzo Richelmy, Aurora Giovinazzo, Jozef Gjura

Distribuzione: Eagle Pictures

Drama Italia 2022 119’

di Andrea Papini

Cast:Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Maria Roveran, Daphne Scoccia, Denise Tantucci, Teresa Saponangelo, Thierry Toscan

Distribuzione: Cineclub Internazionale

Documentario Italia 2022 90’

di Giorgio Testi

Distribuzione: NEXO

Documentario Germania 2022 20’

di Elisa Mishto

Musical Italia 2022 110’

di Nicola Abbatangelo

Cast: Caterina Shulha, Paolo Calabresi, Ryan Reid, Nathan Amzi, Edoardo Pesce

Distribuzione: 01 Distribution

Fantasy Italia 2022 102’

di Ludovico Di Martino

Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino, Federico Tocci

Documentario Italia 2022 83’

di Francesco Crispino

Cast: Eric Tomasello, Alice De Falco, Sarah Alderuccio, Giorgio Agnellino, Chiara Canella, Manuela,Spina, Beatrice Tondo, Rita Spadaro, Alessia Franza, Sofia Malerba, Flavia Zappulla, Fabio Cilea, Lucia Azzolina, Francesco Tomasello

