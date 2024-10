Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: peculiarità e novità della stagione 9 su TV8

In un contesto televisivo in continua evoluzione, il programma “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” torna su TV8 con tre episodi inediti tratti dalla nona stagione. Una serie di appuntamenti imperdibili per gli amanti della gastronomia e delle tradizioni culinarie italiane, che si svolgeranno a Lucca, Monza e Mantova. Questo lancio avviene in attesa del decimo anniversario del programma, creato dal noto chef romano, che festeggerà a dicembre.

Il ritorno di Alessandro Borghese su TV8: date e dettagli

A partire dal 9 ottobre, “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti” sarà visibile in chiaro su TV8, con tre puntate in programma alle 21:30. La prima tappa del format vedrà Borghese alla ricerca della migliore osteria nella storica città di Lucca. Questo show, prodotto da Banijay Italia, arricchisce il panorama della televisione gastronomica italiana con il suo spirito unico e la ricerca della qualità culinaria.

La programmazione prevede i seguenti appuntamenti: il 9 ottobre si partirà da Lucca, il 16 ottobre si volerà a Monza in cerca del miglior ristorante chic, mentre l’ultima puntata, prevista per il 30 ottobre, trasferirà l’attenzione su Mantova, con l’obiettivo di scoprire il miglior ristorante contemporaneo della città. Gli spettatori avranno l’opportunità di apprezzare non solo la cucina italiana, ma anche le storie e le peculiarità dei ristoranti in competizione, aggiungendo un profondo senso di cultura e tradizione a ogni piatto presentato.

Lucca: una scoperta tra storia e gastronomia

Lucca rappresenta il punto di partenza della nuova serie di episodi. Con un centro storico affascinante che si è mantenuto intatto nel tempo, la città è un luogo ideale per l’indagine gastronomica di Borghese. La prima tappa si svolgerà attorno a location storiche come l’Anfiteatro Romano e la Cattedrale di San Martino. Qui, il programma si concentrerà sull’evoluzione dell’osteria, un punto di riferimento per la tradizione gastronomica lucchese.

Le osterie di Lucca hanno un’origine storica legata al percorso dei pellegrini sulla via Francigena, e continuano a rappresentare un luogo di ritrovo e di convivialità. Dalla tradizionale osteria “Stella Polare” di Francesco, all’ “Antica osteria già dal 1650” di Mariantonietta, fino ad arrivare a “Osteria La Dritta” di Chiara e “La Corte dei Limoni” di Nicola, ciascun ristorante offrirà una propria interpretazione della cucina lucchese. I telespettatori avranno assistito alla ricerca della vera anima gastronomica di Lucca, un viaggio che affonda le radici nei sapori autentici e nelle tradizioni culinarie più genuine.

Monza e Mantova: i prossimi episodi del programma

Dopo Lucca, il programma continuerà il 16 ottobre a Monza, un’altra tappa importante in questa avventura culinaria. Qui, il focus sarà sul miglior ristorante chic della città, dove Borghese avrà l’occasione di esplorare un diverso approccio alla ristorazione, mettendo in luce sia la creatività che la presentazione dei piatti. Monza, con la sua argentea storia e reclamo di eleganza, rappresenta un contesto perfetto per un’offerta gastronomica di alto livello, dove tradizione e innovazione si fondono.

Il giro culminerà a Mantova, un tesoro del patrimonio culturale italiano, il 30 ottobre. Qui, l’obiettivo sarà quello di scoprire il miglior ristorante contemporaneo in città, navigando attraverso le moderne interpretazioni della cucina tradizionale mantovana. Con la sua ricca storia gastronomica, Mantova sarà in grado di presentare piatti che riflettono sia le antiche tradizioni sia l’evoluzione contemporanea della cucina italiana.

Per tutti gli appassionati, è importante sottolineare che le puntate già andate in onda sono disponibili in streaming on demand su NOW e SkyGo, assicurando un accesso continuo a quest’importante viaggio culinario.