L’attore comico Alec Baldwin ha fatto un passo indietro, tramite un tweet fa sapere che non prenderà parte alle riprese del nuovo film sulle origini del Joker.

Alec Baldwin: “non vestirò i panni di Thomas Wayne”

Non sono passati neanche due giorni dall’annuncio della presenza del sessantenne attore comico statunitense Alec Baldwin nel caste film con Joaquin Phoenix nei panni del nemico per eccellenza di Batman, che è già giunta la smentita.

Ad annunciare che il bel attore non vestirà i panni di Thomas Wayne, padre del supereroe pipistrello, è lo stesso Baldwin attraverso un tweet, in cui dichiara di non essere più in trattativa e di aver abbandonato il progetto poiché era in conciliabile con altri impegni presi in precedenza presenti sulla sua agenda. Ha subito seguito all’annuncio sui social una breve intervista del comico ai microfoni dell’USA Today

Let me state, for the record, that I have NOT been hired to play a role in Todd Phillips’ JOKER as some Donald Trump manque.

That is not happening.

Not.

Happening. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) August 29, 2018

“Lasciatemi dire, per la cronaca, che NON sono stato assunto per interpretare il ruolo Thomas Wayne nel Joker di Todd Phillips, una specie di Donald Trump mancato. Non succederà.”

Con il rifiuto di Baldwin a entrare nel cast del film del regista Todd Phillips sulle origini del Joker, la Warner Bros produttrice del progetto cinematografico, si ritrova dunque, con un posto vagante per un personaggio chiave nella storia raccontata in questa pellicola e mancano neanche due settimane all’inizio delle riprese che si terranno a New York.

Alec Baldwin: dal cinema alla tv una carriera di successi

Alec Baldwin classe 1958 è un attore comico statunitensi molto amato e apprezzato nel mondo del cinema. Attualmente è al cinema al fianco di Tom Cruise nel film di Christopher McQuarrie “Mission: Impossible – Fallout“. Non solo cinema per il bel Alec.

Il vincitore di 3 Golden Globe nel 2003 con la pellicola “The Cooler” di Wayne Kramer ha preso parte negli anni anche a numerose serie televisive che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. L’ultima in ordine cronologico è quella di “Law & Order – Unità vittime speciali” in onda in italia nel 2014, ma, non solo compare anche in alcune puntate della ironica sitcom “Will & Grace” e ancora prima in “Friends”.

Chiara Broglietti

30/08/2018